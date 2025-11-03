Klappt es im Winter? Borussia Mönchengladbach nimmt Abwehr-Star wieder ins Visier

Der Herbst ist da und der Winter rückt näher: Was bedeutet das im Fußball? Richtig. Die Transfergerüchte häufen sich jetzt. So auch bei Borussia Mönchengladbach, die in der Winter-Transferperiode dringend neue Spieler verpflichten will und muss.

Sportdirektor Rouven Schröder hat also viel Arbeit vor sich. Besonders auf einer Position möchten die Fohlen nachrüsten: in der Innenverteidigung. Hier soll der Traditionsverein an einem Top-Talent interessiert sein, das man schon im Sommer holen wollte.

Borussia Mönchengladbach: Abwehr-Talent im Visier

Zu viele Tore kassierte Borussia Mönchengladbach in dieser Saison schon. Deshalb soll in der Abwehr auf jeden Fall ein neuer Mann her. Bereits im vergangenen Sommer gab es Gerüchte um Jorne Spileers, aber zu einem Wechsel kam es nicht. Diese Personalie könnte aber im Winter wieder spannend werden.

Wie der Transferexperte Ekrem Konur berichtet, sollen die Gladbacher am 20-Jährigen interessiert sein und ihn gerne in der nächsten Transferperiode verpflichten. Der Innenverteidiger ist aber heiß begehrt. Nicht nur die Fohlen wollen ihn haben.

Demnach seien auch Sunderland, Lille und Feyenoord an einer Verpflichtung interessiert. Eine große Konkurrenz für die Borussia. Da muss Rouven Schröder also große Überzeugungsarbeit leisten.

Bekommen die Fohlen den Zuschlag?

Spileers ist aktuell beim FC Brügge bis 2028 unter Vertrag. Zuletzt saß der 20-Jährige nur auf der Bank. Ob eine Leihe oder ein fester Transfer von Borussia Mönchengladbach geplant ist, ist aber auch noch unklar.

Bei den Fohlen wird derzeit mit einer Dreierkette mit drei Innenverteidigern gespielt. Dennoch ist diese Position derzeit relativ dünn besetzt. Mit Marvin Friedrich gibt es zudem einen Abgangskandidaten im Winter. Fabio Chiarodia wird den Gladbachern noch lange fehlen. Deshalb wäre es enorm wichtig, einen weiteren Abwehrmann zu holen. Ob es dann Spileers wird, wird sich zeigen.