Entscheidung bei Borussia Mönchengladbach steht bevor: Seoane im Fokus

Die anstrengende und lange Sommervorbereitung ist beendet, bei Borussia Mönchengladbach richten sich die Blicke jetzt auf den Saisonstart. Das erste Pflichtspiel findet im DFB-Pokal gegen Atlas Delmenhorst (17. August, 15.30 Uhr) statt.

Und bis dahin soll eine wichtige Entscheidung bei Borussia Mönchengladbach gefallen sein. Cheftrainer Gerardo Seoane muss nämlich seine Nummer eins im Tor bestimmen. Wird es Moritz Nicolas oder Jonas Omlin?

Borussia Mönchengladbach: Torwart-Entscheidung steht bevor

In der vergangenen Saison war es ganz schön kurios bei Borussia Mönchengladbach. Insgesamt mussten drei Fohlen-Keeper ran: Die beiden Anwärter auf die Nummer eins verletzten sich. Sowohl Nicolas als auch Omlin standen dem Traditionsverein beide zwischenzeitlich nicht mehr zur Verfügung. Dann musste plötzlich Youngster Tiago Pereira Cardoso für einige Spiele zwischen die Pfosten.

Für die neue Spielzeit sind alle drei Torhüter fit. Es ist davon auszugehen, dass Nicolas die Nummer eins sein wird. Das zeigte sich auch in der Saisonvorbereitung. Der Torhüter zeigte starke Paraden und sammelte viele Pluspunkte bei Gerardo Seoane, der sich noch nicht öffentlich geäußert hat, wer sein Stammkeeper sein wird.

Sport-Geschäftsführer Roland Virkus ließ zuletzt aufhorchen, dass keine Entscheidung gefallen sei, wer die Nummer eins sei. Das Trainerteam werde sich kurz vor dem DFB-Pokalspiel zusammensetzen und dann mitteilen, ob es Nicolas oder Omlin wird.

Nicolas mit Vorteil

Dass es womöglich Nicolas wird, zeigte sich auch bei der Verteilung der Spielzeit bei der Generalprobe gegen Brentford FC. In den beiden Testspielen durften beide je 90 Minuten ran. Nicolas allerdings durfte im „wichtigeren“ Test mit der fast bestbesetzten Elf von Borussia Mönchengladbach ran.

Omlin spielte dann im zweiten Spiel gegen den englischen Klub mit den meisten Reservespielern. Ein Hinweis, dass die Entscheidung schon gefallen sei? Zudem war Nicolas beim 2:2-Unentschieden überragend drauf, auch wenn ihm ein Fehler unterlaufen war.

In den kommenden Tagen ist mit einer Entscheidung zu rechnen. Dann wird sich zeigen, welcher der beiden Torhütern den Kampf um das Fohlen-Gehäuse gewonnen hat.