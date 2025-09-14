Borussia Mönchengladbach: Droht Seoane jetzt das Aus? Nichts spricht mehr für ihn

Der Katastrophen-Start für Borussia Mönchengladbach ist perfekt! Eine harte 0:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen sorgt am Sonntag (14. September) im Borussia-Park für düstere Stimmung – und das völlig zurecht.

In drei Spielen nur ein Punkt – und vor allem kein einziges Tor erzielt. Schlechter in eine Saison starten kann man wohl kaum. Was spricht jetzt noch für Gerardo Seoane bei Borussia Mönchengladbach? Argumente für ihn gibt es wohl keine mehr.

Borussia Mönchengladbach am Boden

Denn die Krise der Fohlen beginnt nicht erst in dieser Saison. Wenn die letzte Spielzeit mitbetrachtet wird, haben die Fohlen seit zehn Spielen keine Bundesligapartie mehr gewonnen! Eine katastrophale Bilanz.

Nach drei Spielen haben die Fohlen in dieser Saison noch kein einziges Tor erzielt, dafür aber fünf kassiert. Vorne herrscht Flaute und hinten zeigte man sich gegen Werder Bremen komplett anfällig. Die Stimmung bei den Fans ist außerdem so düster wie lange nicht mehr – auch wenn die Nordkurve gegen Werder gezeigt hat, weiterhin hinter dem Verein zu stehen. Seoane hat derzeit jedoch wohl noch kaum ein Argument, das ihn als Trainer von Borussia Mönchengladbach rechtfertigt.

Nur Seoanes Schuld?

Wenn sich die Fohlen-Fans den Terminkalender der kommenden Wochen anschauen, wird die Sorge nur noch größer. Auswärts bei Leverkusen, daheim gegen Frankfurt und dann gegen Freiburg. Drei schwere Gegner, die auf die Fohlen warten – und das soll noch mit Gerardo Seoane gemeistert werden? Kaum vorstellbar.

Die nächsten Tage werden zeigen, wie es mit dem Gladbach-Trainer weitergeht. Doch klar ist auch: Es kann nicht allein seine Verantwortung sein. Schließlich ist die Transferperiode erst kürzlich abgeschlossen und bei solch einem Start in die Saison bleibt natürlich die Frage, ob der Kader gut genug zusammengestellt ist. Ein Blick auf die Tabelle liefert schon die Antwort – vermutlich ist er es nicht.