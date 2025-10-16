Borussia Mönchengladbach: Schröder muss erste Entscheidung treffen – sie birgt jede Menge Brisanz

Der neue, starke Mann ist da! Borussia Mönchengladbach hat Rouven Schröder offiziell als Nachfolger des zurückgetretenen Roland Virkus vorgestellt. Nach Stationen in Fürth, Bremen, Mainz, auf Schalke und in Leipzig bereits dessen sechste Sportdirektor-Station in Deutschland.

Und sie ist eine brisante. Denn bei Borussia Mönchengladbach brennt auch nach der Länderspielpause der Baum. Auf Schröder kommt gleich mal eine äußerst brisante Entscheidung zu. Es geht um Trainer Eugen Polanski.

Borussia Mönchengladbach: Bleibt Polanski?

Sechs Spiele, kein Sieg, nur drei Punkte – die Fohlen haben einen krachenden Fehlstart in die Saison hingelegt. Die forderte vor dem Rücktritt Virkus‘ bereits auch schon den Job von Trainer Gerardo Seoane. Seither führt Ex-Profi Eugen Polanski die Mannschaft interimsweise. Einen Umschwung oder gar Sieg konnte aber auch er noch nicht eintüten.

Schröder wird sich mit dieser Personalie zuallererst beschäftigen und entscheiden müssen, ob der 39-Jährige aus seiner Sicht der Richtige ist, um Borussia Mönchengladbach langfristig aus dem Keller zu führen. Eine brisante Entscheidung, denn Polanski hat offenbar jede Menge Rückendeckung innerhalb des Klubs.

Polanski beliebt

Wie die „Bild“ berichtet, stehen Geschäftsführung, Mannschaft und auch Fans hinter Polanski, der als Profi 54 Pflichtspiele für die Fohlen absolvierte. Eine Entscheidung Schröders gegen ihn könnte also gleich für Knatsch sorgen.

Allerdings soll Schröder bereits signalisiert haben, Polanski eine faire Chance geben zu wollen. Bedeutet: Der Interimstrainer bleibt zunächst weiter im Amt. Eine endgültige Beförderung zum Cheftrainer ist das aber wohl noch nicht.

Dafür muss langsam der erste Sieg bei Borussia Mönchengladbach her. Nach der Länderspielpause trifft die Elf vom Niederrhein auf Union Berlin und eine Woche später auf den FC Bayern München.