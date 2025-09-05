Schock für Borussia Mönchengladbach! Verletzung mit Konsequenzen?

Es war ein gelungener Test für Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04. Mit einer durchaus guten Leistung und einigen Stars, die sich mal wieder in den Vordergrund spielen konnten, gewannen die Fohlen letztendlich mit 2:0.



Doch der Sieg hat einen bitteren Beigeschmack. Schon sehr früh musste Joe Scally den Platz verletzt verlassen – ein Schock für Borussia Mönchengladbach, schließlich ist Scally im Team nahezu unersetzlich.

Borussia Mönchengladbach: Bittere Nachricht für die Fohlen

Zunächst ging es für die Fohlen gut los. Bereits in der fünften Minute wurde Luca Netz frei vor das Tor gespielt. Der Linksverteidiger lupfte den Ball gekonnt über Heekeren ins Netz. Ein wichtiger Moment für den 22-Jährigen. Schließlich hatte Netz zuletzt seinen Stammplatz gänzlich an Lukas Ulrich verloren.

Doch dann folgte schon früh in der ersten Halbzeit der Schreckmoment: Joe Scally musste verletzt raus – der genaue Grund dafür bleibt vorerst unklar. Das Problem der Scally-Verletzung wurde aber sofort offensichtlich. Für Scally kam Oscar Fraulo ins Spiel – ein Mittelfeldspieler.

Borussia Mönchengladbach mit Kader-Problemen

Borussia Mönchengladbach hat keine gelernten Außenverteidiger im gesamten Kader, die Joe Scally ersetzen könnten. Einzig Kevin Diks kann diese Rolle übernehmen, wird aber von den Fohlen eher in der Innenverteidigung gebraucht. Viele Fohlen-Fans sahen bereits eine Lücke auf der Rechtsverteidigerposition – und prompt wird diese deutlich.

Ob es sich bei Scally um eine ernsthafte Verletzung handelt, ist derzeit noch offen. Unklar ist auch, ob Scally vielleicht schon im kommenden Ligaspiel gegen Werder Bremen wieder dabei sein wird. Sollte es jedoch eine ernsthafte Verletzung sein, könnte dies für Borussia Mönchengladbach gravierende Konsequenzen haben. Insbesondere, da das Transferfenster seit einigen Tagen geschlossen ist.