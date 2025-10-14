Borussia Mönchengladbach hat Gewissheit! Wichtige Entscheidung offiziell gefallen

Borussia Mönchengladbach hat die Suche nach einem neuen Sportchef erfolgreich abgeschlossen. Rouven Schröder wurde beim Bundesligisten offiziell vorgestellt. Der ehemalige Leipzig- und Schalke-Funktionär wird Nachfolger von Roland Virkus, der vor rund zwei Wochen nach anhaltender sportlicher Talfahrt zurückgetreten war.

Borussia Mönchengladbach holt Schröder aus Salzburg

Bis vor der Verkündung war Schröder noch als Sport-Geschäftsführer bei RB Salzburg tätig. Dort stand er eigentlich bis Ende 2028 unter Vertrag. Für Borussia Mönchengladbach bedeutet das: Es wird eine Ablösesumme fällig. Wie hoch diese ausfällt, ist noch nicht bekannt.

„Rouven Schröder verfügt neben der Erfahrung über die nötigen Kompetenzen und die kommunikativen Fähigkeiten, die es für diese anspruchsvolle Aufgabe braucht“, so Borussias Geschäftsführer und CEO Dr. Stefan Stegemann. „Wir sind davon überzeugt, dass es ihm gemeinsam mit dem Team Sport gelingen wird, sowohl die unmittelbaren Herausforderungen zu meistern als auch die sportliche Zukunft erfolgreich zu gestalten.“

Schröder hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt. Nach Stationen bei Greuther Fürth, Werder Bremen sowie Mainz 05 sammelte er auch bei Schalke 04 und RB Leipzig Erfahrung. Erst im Dezember 2024 übernahm er dann bei RB Salzburg – sein erster Job im Ausland.

Rückkehr in die Bundesliga: Borussia Mönchengladbach lockt

Bei Borussia Mönchengladbach wartet auf Schröder nun eine gewaltige Aufgabe. Der Klub steckt sportlich und strategisch in einer Krise. Besonders brisant: Die Trainerfrage ist völlig offen. Aktuell sitzt Eugen Polanski interimsweise auf der Bank. Die Planungen sehen vor, dass Polanski zumindest bis zur Länderspielpause im November bleibt.

Aus Sicht von Borussia Mönchengladbach ist der dritte Versuch, Schröder an den Niederrhein zu holen, nun endlich erfolgreich. Einst wollte ihn Max Eber bereits zu den Fohlen holen, später war er dann auch Kandidat auf die Nachfolge desselben. Jetzt hat es endlich geklappt.