Borussia Mönchengladbach hat wohl Gewissheit! Wichtige Entscheidung gefallen

Borussia Mönchengladbach scheint die Suche nach einem neuen Sportchef bald erfolgreich abzuschließen. Rouven Schröder steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zum Bundesligisten. Der ehemalige Leipzig- und Schalke-Funktionär soll Nachfolger von Roland Virkus werden, der vor rund zwei Wochen nach anhaltender sportlicher Talfahrt zurückgetreten war.

Borussia Mönchengladbach holt Schröder aus Salzburg

Aktuell ist Schröder noch als Sport-Geschäftsführer bei RB Salzburg tätig. Dort steht er eigentlich bis Ende 2028 unter Vertrag. Für Borussia Mönchengladbach bedeutet das: Es wird eine Ablösesumme fällig. Laut „Salzburger Nachrichten“ und „Kicker“ sind die Gespräche aber schon weit fortgeschritten, der Deal könnte bald fix sein.

Schröder hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Karriere hingelegt. Nach Stationen bei Greuther Fürth, Werder Bremen sowie Mainz 05 sammelte er auch bei Schalke 04 und RB Leipzig Erfahrung. Erst im Dezember 2024 übernahm er dann bei RB Salzburg – sein erster Job im Ausland.

Rückkehr in die Bundesliga: Borussia Mönchengladbach lockt

Bei Borussia Mönchengladbach wartet auf Schröder nun eine gewaltige Aufgabe. Der Klub steckt sportlich und strategisch in einer Krise. Besonders brisant: Die Trainerfrage ist völlig offen. Aktuell sitzt Eugen Polanski interimsweise auf der Bank. Die Planungen sehen vor, dass Polanski zumindest bis zur Länderspielpause im November bleibt.

Aus Sicht von Borussia Mönchengladbach ist der dritte Versuch, Schröder an den Niederrhein zu holen, nun wohl endlich erfolgreich. Einst wollte ihn Max Eber bereits zu den Fohlen holen, später war er dann auch Kandidat auf die Nachfolge desselben. Jetzt endlich klappt es wohl.