Jetzt oder nie! Borussia Mönchengladbach vor großer Polanski-Entscheidung

Bei Borussia Mönchengladbach wünschen es sich Verein und Fans so sehr. Mit Eugen Polanski auf der Bank soll es bei den Fohlen einfach klappen. An seiner Person gibt es in Gladbach keinerlei Zweifel. Doch jetzt muss es auch sportlich funktionieren.

Fünf Spieltage lang durfte Polanski jetzt auf der Trainerbank von Borussia Mönchengladbach Platz nehmen – und die Fohlen sind immer noch Tabellenletzter. Wenn es für ihn weitergehen soll, müssen nun endlich Punkte her. Es heißt wohl endgültig: Jetzt oder nie für Polanski.

Borussia Mönchenglach vor wegweisenden Spielen

Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, Union Berlin und der FC Bayern München – in der Liga hatte Polanski mit Borussia Mönchengladbach einen persönlichen Hammer-Auftakt. Das zeigen auch die desolaten Ergebnisse – aus den fünf Spielen folgten nur zwei Punkte. Gegen den Karlsruher SC gelang den Fohlen im DFB-Pokal aber immerhin wieder ein Sieg (3:1) – der erste unter Polanski.

Dieses Erfolgserlebnis muss Borussia Mönchengladbach jetzt unbedingt auf die Bundesliga übertragen. Denn Gladbach steht vor einem wegweisenden Spiel. Am Samstag (15.30 Uhr) treffen die Fohlen auswärts auf den FC St. Pauli, bevor dann in der kommenden Woche (Samstag, 08. November) das große Derby gegen den 1. FC Köln ansteht. Zwei Spiele, aus denen unbedingt Punkte herausspringen müssen.

Fohlen müssen Punkten

Polanski sowie auch die Spieler der Fohlen haben keine Ausreden mehr. Es folgen Gegner, die sich eigentlich auf Augenhöhe befinden müssten. Wenn Polanski auch hier scheitert, dann droht ihm das endgültige Aus. Denn danach folgt die Länderspielpause – ein beliebter Zeitpunkt für Vereine, um große Entscheidungen zu treffen. Falls Polanski die zwei kommenden Spiele allerdings positiv bestreiten sollte, folgt nach der Länderspielpause, das Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 22. November).

Somit sind es sogar drei Spiele in Folge für Borussia Mönchengladbach, in denen ein Punktgewinn möglich sein muss. Eine große Chance für Polanski, sich endlich auf der Fohlen-Bank zu etablieren – aber auch ein enormes Risiko, seinen Posten zu verlieren