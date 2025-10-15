Borussia Mönchengladbach: Gelingt IHM endlich der Durchbruch? Unter Polanski einer der Gewinner

Unter Eugen Polanski ist bei Borussia Mönchengladbach ein wenig Hoffnung zurückgekehrt. Der Coach soll bei den Fohlen für die Wende sorgen. Es gibt auch erste Gewinner unter ihm.

Oscar Fraulo, 21 Jahre jung und dänisches Mittelfeld-Talent, stand bei Borussia Mönchengladbach lange im Schatten. Vor gut einem Jahr verpflichteten ihn die Fohlen für zwei Millionen Euro, doch unter Ex-Trainer Gerardo Seoane kam er kaum zum Zug. Lediglich acht Minuten verzeichnete er insgesamt in drei Einsätzen.

Polanski erkennt Fraulos Potenzial bei Borussia Mönchengladbach

Nach zwei Jahren Leihe beim FC Utrecht scheint Fraulo nun seine Chance in Mönchengladbach zu wittern. In der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg (0:0) durfte er ganze 21 Minuten ran – mehr als jemals zuvor unter Seoane. Interimstrainer Eugen Polanski beeindruckte der vielseitige Däne offenbar spürbar.

Im Testspiel gegen Preußen Münster (3:2) durfte Fraulo auf der ungewohnten Rechtsverteidiger-Position ran und überzeugte. Nach der Partie zeigte sich Polanski begeistert: „Es ist immer gut, wenn einer so vielseitig ist. Oscar hat bei mir in der kurzen Zeit schon auf der Zehner- und der Sechser-Position gespielt. Und hinten rechts hat er es jetzt auch sehr gut gemacht.“

Fohlen hoffen auf Durchbruch

Eine große Chance winkt also. Polanski könnte derjenige sein, der Fraulo endlich zum Durchbruch bei Borussia Mönchengladbach verhilft. Spielzeit und Vertrauen sind für die Entwicklung des 21-Jährigen essenziell – und beides scheint er momentan zu bekommen. Die Testphasen auf verschiedenen Positionen könnten sich für ihn langfristig auszahlen.

Allerdings stellt sich auch die Frage nach seiner Zukunft. Gladbach wollte den auslaufenden Vertrag des Dänen vor der Saison verlängern, um ihn erneut auszuleihen. Fraulo lehnte jedoch ab. Laut „Bild“-Informationen wollte er nicht weiterhin als ewige Leihgabe fungieren – eine nachvollziehbare Haltung für ein junges Talent mit Ambitionen.

Mit seinen vielseitigen Fähigkeiten und 21 Jahren bringt Fraulo das Potenzial mit, sich fest in Gladbachs Bundesliga-Kader zu etablieren. Polanski scheint ihm die Plattform zu bieten, die ihm bislang verwehrt blieb. Ob der junge Däne seine Chance nutzt, könnte eine der spannenden Geschichten dieser Saison werden.