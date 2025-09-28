Nach Debakel: Polanski-Entscheidung bei Borussia Mönchengladbach gefallen

Es schien eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch zu werden. Borussia Mönchengladbach startet schlecht in die neue Saison und Fohlen-Urgestein Eugen Polanski übernimmt die Mannschaft und führt sie wieder in ruhige Gewässer.

Was im Debütspiel gegen Leverkusen (1:1) noch vielversprechend wirkte, bekam gegen Eintracht Frankfurt einen mächtigen Dämpfer. Borussia Mönchengladbach erlitt ein Debakel: 0:5 nach der ersten Halbzeit. Eine Mannschaft, die nicht nach Bundesliga aussah. Und die Polanski-Entscheidung rund um seine Zukunft auf der Trainerbank steht jetzt fest.

Borussia Mönchengladbach: Virkus mit Polanski-Ansage

Es hieß mehrfach, dass Polanski „bis auf Weiteres“ Trainer von Borussia Mönchengladbach bleibe. Also kein bestimmtes Ablaufdatum, aber auch keine langfristige Garantie. Ist nach der desolaten ersten Hälfte gegen Frankfurt für Polanski jetzt schon wieder Schluss? Sportchef Roland Virkus lieferte nach dem Spiel die Antwort: „Der Eugen hat weiterhin vorerst unsere 100-prozentige Unterstützung.“

Eine Job-Garantie für Polanski? Zumindest scheint es so, dass der einstige U23-Trainer der Fohlen auch noch gegen den SC Freiburg auf der Bank sitzen wird. Doch Virkus blickt der Realität dennoch ins Auge: „Wir alle, auch Eugen und die Mannschaft, müssen sich der Situation nun stellen – denn wir sind Tabellenletzter.“

Neue Chance gegen Freiburg

Ein Argument für die Jobbestätigung Polanskis wird sicherlich die zweite Hälfte gewesen sein. Denn Borussia Mönchengladbach kassierte zwar gleich in der 46. Minute das 0:6, reagierte im Anschluss dann aber noch mit vier Toren. „Man muss sagen, dass sich die Mannschaft in der zweiten Hälfte etwas vorgenommen hat“, so Virkus.

Polanski hatte derweil zum Spiel auch eine klare Meinung: „Wir verlieren ein Spiel durch eine desolate erste Halbzeit, die in der Bundesliga so nichts zu suchen hat. Man kann kein Bundesliga-Spiel gewinnen, wenn man das so spielt wie wir.“ Gegen Freiburg hat Polanski die Chance, sich noch einmal zu beweisen. Doch auch hier wird es keine einfache Aufgabe – und wie immer liegt es letztendlich an der Mannschaft, die Anweisungen des Trainers auf dem Platz umzusetzen.