Borussia Mönchengladbach: Nach Hammer-Erfolg – Neuhaus macht direkt erste Ansage

Was für ein Befreiungsschlag! Nach 217 Tagen ohne Sieg hat Borussia Mönchengladbach endlich wieder Grund zum Jubeln. Mit einem überzeugenden 4:0 gegen den FC St. Pauli meldete sich die Mannschaft eindrucksvoll zurück – und sorgte für riesige Erleichterung bei Fans und Verein.

Doch lange feiern? Fehlanzeige. Kaum war der Schlusspfiff verklungen, schworen die Anhängerinnen und Anhänger ihr Team schon auf das nächste Highlight ein: das Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky).

Borussia Mönchengladbach heiß aufs Derby

Direkt nach dem Spiel bildeten Spieler und Fans einen Kreis. „Da haben wir uns auch nochmal die Bedeutung der Partie klargemacht“, verriet Florian Neuhaus. Der Gladbach-Star schickte eine klare Ansage Richtung Köln: „Ich habe schon das eine oder andere Derby gespielt und auch gewonnen – das will ich in die Mannschaft transportieren. Auch, was es heißt, Derbysiege einzufahren. Und da bin ich auch guter Dinge, dass wir eine gute Trainingswoche hinlegen, um unser Ziel zu erreichen.“

Neuhaus’ Worte zeigen: Borussia Mönchengladbach brennt auf das Derby. Der Sieg gegen St. Pauli war mehr als nur drei Punkte – er war ein Befreiungsschlag, ein Neustart. „Das war ein wichtiger Schritt“, meinte Trainer Gerardo Seoane nach dem Spiel.

Doppelpacker Haris Tabakovic betonte, wie besonders das kommende Spiel sei. Das Derby sei „immer speziell“ und „sehr, sehr wichtig“. Auch Yannick Engelhardt blickt optimistisch nach vorn: „Ich freue mich riesig.“ Auf die starke Vorstellung gegen St. Pauli „können wir auf jeden Fall aufbauen“, sagte der Mittelfeldspieler.

Derbymodus an!

Die Mannschaft wirkt gefestigt, die Stimmung ist gelöst – Borussia Mönchengladbach scheint rechtzeitig zum Prestigeduell in Form zu kommen. Schon jetzt fiebern die Fans dem Klassiker entgegen, der für viele mehr als nur ein Fußballspiel ist.

Während in Gladbach die Derby-Euphorie wächst, bleibt der 1. FC Köln vorerst gelassen. Die Geißböcke richten ihren Fokus zunächst auf das Heimspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (2. November, 15.30 Uhr). Erst danach will Trainer Lukas Kwasniok mit voller Konzentration sein erstes rheinisches Derby vorbereiten.

Nach wochenlanger Durststrecke hat Borussia Mönchengladbach endlich wieder Selbstvertrauen getankt – und das zum perfekten Zeitpunkt. Jetzt gilt es, den Schwung mitzunehmen und auch im Derby ein Ausrufezeichen zu setzen.