Gladbach-Legende zerlegt die Borussia! „Das Schlimmste“

Seit mittlerweile über vier Jahrzehnten ist es her, dass Lothar Matthäus Borussia Mönchengladbach verließ. Doch sein Herz schlägt weiterhin für die Fohlenelf.

Der Rekordnationalspieler, der nach Gladbach nur noch für den FC Bayern auflief, verfolgt die Entwicklungen bei seinem ehemaligen Klub genau und leidet in der aktuellen Krise deutlich mit. Bei „Sky90“ am letzten Sonntag machte er unmissverständlich klar, dass die Lage bei der Borussia ihn besonders beschäftigt.

Alarmierende Bilanz bei Borussia Mönchengladbach

Die Mannschaft steckt als Schlusslicht der Bundesliga tief in der Krise. Während Eugen Polanski die Mannschaft aktuell interimistisch trainiert, wartet der Klub weiter auf einen Befreiungsschlag. In Polanskis bisher fünf Spielen konnten die Gladbacher nur zweimal ein Unentschieden erzielen. Besonders das 4:6 gegen Eintracht Frankfurt, bei dem Gladbach zwischenzeitlich mit 0:6 zurücklag, sorgt bei Matthäus auch Wochen später noch für Entsetzen. „Das war teilnahmsloser Fußball. Das Schlimmste, was ich seit meiner Kindheit über Borussia Mönchengladbach im Kopf gespeichert habe,“ polterte der einstige Weltfußballer beim Sky-Talkformat.

Polanski sei in der Verantwortung, kurzfristig Lösungen zu bieten, so Matthäus. Er monierte, dass die wenigen soliden Defensivauftritte der Mannschaft nicht genügen. Druck aufbauen, Chancen kreieren, das müsse jetzt folgen. Besonders der Angriff ist ein Sorgenkind, denn in acht Saisonspielen gelangen der Borussia magere sechs Tore. Der verletzte Tim Kleindienst wird zwar vermisst, doch Matthäus warnt davor, die Schwäche allein darauf zu schieben.

Blick nach vorn: Hoffnung für die Borussia

„Natürlich fehlt ein Kleindienst. Aber an ihm alleine darf ich es auch nicht festmachen“, erklärte Matthäus. „Ich kann nicht auf einen Spieler setzen. Es kann immer was passieren.“ Er glaubt fest daran, dass der Kader genug Potenzial hat, um den Abstiegskampf positiv zu gestalten. „Die Qualität ist da“, so Matthäus, „sie können mindestens drei Teams hinter sich lassen.“

Mit Spannung blickt er auf die kommenden Spiele gegen den FC St. Pauli und den 1. FC Köln. Anders als in den letzten Begegnungen sieht Matthäus hier eine Chance für Borussia Mönchengladbach, endlich zu punkten. „Jetzt sind Mannschaften da, denen man auf Augenhöhe begegnen kann,“ meint er optimistisch. Es ist klar: Die Fohlen müssen ihre Krise jetzt hinter sich lassen – sonst könnte es richtig kritisch werden!