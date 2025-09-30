Auch das noch! Die schlechten Nachrichten für Borussia Mönchengladbach reißen nicht ab

Fünf Spiele, zwei Punkte, Tabellenplatz 18: Bei Borussia Mönchengladbach brennt aber sowas von der Baum! Die Fohlen hatten einen mehr als nur katastrophalen Saisonstart, trennten sich auch schon von Trainer Gerardo Seoane. Sportdirektor Roland Virkus nahm freiwillig seinen Hut.

Die Sorgen wachsen bei Borussia Mönchengladbach tagtäglich. Zu groß ist die Angst vor einem Abstieg in die 2. Bundesliga, denn es kann ziemlich schnell gehen. Nun meldet sich auch noch DER Star des Teams und spricht schon von einem möglichen Abschied.

Borussia Mönchengladbach: Star spricht über Abschied

Er fehlt an allen Ecken und Kanten: Borussia Mönchengladbach gibt in der aktuellen Saison ohne Tim Kleindienst ein unfassbar erschreckendes Bild ab. In der Offensive harmlos, in der Abwehr desolat. Dementsprechend steht der Traditionsverein vom Niederrhein auf dem letzten Platz in der Bundesliga-Tabelle.

Das Worst-Case-Szenario ist natürlich der Abstieg, den die Gladbacher vermeiden wollen. Sollte es dazukommen, wäre Kleindienst weg, wie der Stürmer selbst verkündet. „Wenn ich weiter in der Nationalmannschaft spielen möchte, wäre die 2. Bundesliga wahrscheinlich der falsche Weg“, erklärte er bei der „Bild“.

Einen möglichen Weg in die 2. Liga wird Kleindienst also nicht mitgehen. Der DFB-Stürmer will nämlich weiterhin von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert werden und für die Nationalmannschaft auflaufen.

Rückkehr noch in diesem Jahr?

Aktuell fehlt Kleindienst Borussia Mönchengladbach aufgrund einer Meniskusverletzung. Angepeilt ist wohl eine Rückkehr auf das Feld im November. Bislang ist Kleindienst mit seinem Heilungsverlauf zufrieden. „Mir geht es gut. Ich mache Fortschritte. Aber man weiß nie, ob nach einer Operation auch eine Reaktion kommt“, so der Nationalspieler weiter.

Bei seinem Comeback hofft Kleindienst dann nicht nur, die Gladbacher aus der Krise zu schießen, sondern auch wieder für das DFB-Team aufzulaufen. Sein Ziel: „Natürlich die WM. Aber ich habe noch wenig Anspruch auf einen Platz in der Nationalmannschaft. Am Ende habe ich aber erst sechs Länderspiele. Da kann ich nicht sagen, ich bin Stürmer Nummer eins“, erklärte der 30-Jährige.