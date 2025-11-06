Erster Schröder-Hammer! Borussia Mönchengladbach macht es offiziell

Erst seit Kurzem bei Borussia Mönchengladbach, doch Sportdirektor Rouven Schröder krempelt den Traditionsverein mächtig um. Auch wenn er sportlich wohl keinen großen Anteil daran hatte, dass die Fohlen den ersten Sieg in dieser Saison holten.

So gibt es jetzt die nächste Hammer-Nachricht. Borussia Mönchengladbach hat nämlich den Vertrag mit Nationalspieler Tim Kleindienst verlängert.

Borussia Mönchengladbach verkündet Kleindienst-Hammer

Aktuell bereitet sich Tim Kleindienst auf sein Comeback vor. In den vergangenen Monaten stand er Borussia Mönchengladbach nicht zur Verfügung. Umso erfreulicher ist jetzt die Vertragsverlängerung. Der Torjäger hat um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet.

„Tim ist bereits in seinem ersten Jahr bei uns schnell Führungsspieler und Nationalspieler geworden und in dieser Saison auch zum Kapitän dieser Mannschaft“, sagt Sportchef Rouven Schröder. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung und seinen Leistungen. Er ist einer, der auf dem Platz vorangeht, und wir freuen uns, wenn er der Mannschaft nach seiner Verletzungspause wieder zur Verfügung steht.“

Kleindienst wechselte im Sommer 2024 an den Niederrhein. Bei den Fohlen schlug der 1,94 Meter große Mittelstürmer sofort ein. In seiner ersten Saison absolvierte er 31 Bundesligapartien, erzielte 16 Tore und bereitete neun weitere vor. Damit war er nicht nur Borussias bester Torschütze, sondern auch der Topscorer der Mannschaft.

Kleindienst fehlt den Fohlen

Dementsprechend war sein Ausfall zu Saisonbeginn extrem bitter. Borussia Mönchengladbach vermisst seinen Top-Torjäger, der es kaum abwarten kann, endlich wieder auf dem Platz zu stehen.

Zu seiner Verlängerung sagt Kleindienst: „Ich fühle mich wirklich sehr wohl bei Borussia. Das ist einfach ein großartiger Verein. Und ich bin auch überzeugt von dieser Mannschaft. Ich möchte gerne daran mitarbeiten, den Klub wieder weiter nach oben zu führen.“

Wann genau er dem Traditionsverein wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar. In der Offensive machte aber ein Neuzugang zuletzt auf sich aufmerksam. Wird Kleindienst seinetwegen zittern müssen?