Es hört nicht auf! Bittere News für Borussia Mönchengladbach

Hören die schlechten Nachrichten denn gar nicht mehr auf? Bei Borussia Mönchengladbach erlebt man derzeit eine mehr als nur enttäuschende Spielzeit. Die Fohlen haben schon den Trainer Gerardo Seoane rausgeworfen, von Roland Virkus hat man sich ebenfalls getrennt.

Sportlich droht der Abstieg, wenn sich Borussia Mönchengladbach nicht schleunigst fangen sollte. Ein Profi wird im Spiel der Gladbacher sehnlichst vermisst: Tim Kleindienst. Der Nationalstürmer ist immer noch verletzt. Eine Rückkehr nach der Länderspielpause? Die wird es wohl nicht geben.

Borussia Mönchengladbach: Schlechte Kleindienst-News

Ihn hätte Borussia Mönchengladbach in den vergangenen Wochen gut gebrauchen können. Tim Kleindienst war in der letzten Saison mit 16 Treffern der beste Schütze bei den Fohlen. In dieser Spielzeit fehlt er verletzt – und das macht sich bemerkbar. Magere fünf Tore hat der Klub vom Niederrhein in den sechs Spielen bislang erzielt. Viel zu wenig – mal abgesehen von den drei Punkten, die die Mannschaft geholt hat.

Kleindienst wurde im Mai am Meniskus operiert. Wann er zurückkehrt? Die Hoffnung war groß, dass er nach der Länderspielpause sein Comeback feiert. Doch dazu wird es wohl nicht kommen, wie er selbst verraten hat.

„Grundsätzlich geht’s mir gut. Aber es ist nun mal eine Langzeitverletzung. Man hat immer mal wieder so Tage, da ist es sensationell. Dann sagst du am nächsten Tag wieder, vielleicht übertreibst du auch ein bisschen“, sagte Kleindienst bei „DAZN“.

Wann kehrt Kleindienst zurück?

Und der Kapitän von Borussia Mönchengladbach weiter: „Es können vier Wochen sein, es können acht Wochen sein. Man weiß es ja nicht, weil ich leider nicht hineinschauen kann und das Knie mir nicht erzählen wird, was jetzt der Plan ist.“ Läuft es richtig blöd, kommt Kleindienst also erst zum Ende des Jahres wieder.

Bis Kleindienst dann wieder richtig in Form kommt, könnte es auch noch etwas dauern. Bis dahin müssen die Gladbacher also weiterhin ohne ihren Top-Torjäger auskommen. Dabei wird er in dieser großen Krise dringend gebraucht!