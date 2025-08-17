Das kann Borussia Mönchengladbach nicht gebrauchen! Große Sorgen vor Ligastart

Borussia Mönchengladbach startet in seine dritte Saison unter Trainer Gerardo Seoane. Unter dem Schweizer will die „Fohlenelf“ nach zwei Jahren im Mittelfeld der Bundesliga endlich mal wieder an die internationalen Plätze anklopfen.

Das Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Oberligist Atlas Delmenhorst sollte Borussia Mönchengladbach gewissermaßen also eine Packung Selbstvertrauen beschaffen. Doch am Ende muss man eine ganz bittere Pille schlucken. Ein Neuzugang bereitet den Fans Sorgenfalten.

Borussia Mönchengladbach: Diks muss verletzt raus

Die Vorfreude auf Kevin Diks war in Mönchengladbach groß. Der ablösefreie Neuzugang vom FC Kopenhagen sollte die Hintermannschaft der „Fohlenelf“ stabilisieren – so zumindest der Plan. Doch das ging gegen Delmenhorst mal so gar nicht auf. Nach 40 Spielminuten fing sich die Seoane-Elf bereits das zweite Gegentor durch den Oberligist ein. Ein schwieriger Start für Diks.

Dann kam es allerdings noch dicker. Denn ausgerechnet in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit saß Diks auf einmal auf dem Hosenboden. Schnell signalisierte der Nationalspieler Indonesiens: Für ihn geht es nicht mehr weiter. Offenbar hat sich der 28-Jährige am Oberschenkel verletzt. Für ihn kam Fabio Chiarodia nach dem Pausentee in die Partie.

Elvedi besorgt den Sieg

Eine genaue Diagnose stand kurz nach der Partie bei Diks noch aus. Immerhin: In Abwesenheit des Innenverteidigers setzte sich Borussia Mönchengladbach am Ende noch mit 3:2 durch. Zufrieden sein kann mit diesem Ergebnis bei der „Fohlenelf“ aber wohl niemand.

Viel mehr dürften die Gladbacher Verantwortlichen nun darauf hoffen, dass sich Diks‘ Verletzung nicht allzu gravierend gestaltet. Andernfalls könnte man noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden.