Borussia Mönchengladbach macht Hammer-Entscheidung offiziell – jetzt ist alles klar

Tim Kleindienst ist der neue Kapitän von Borussia Mönchengladbach. Der Verein verkündete diesen Wechsel am Mittwoch (13. August). Kleindienst, der im vergangenen Sommer nach Mönchengladbach wechselte und in der abgelaufenen Saison mit 16 Toren überzeugte, ersetzt Torhüter Jonas Omlin. Auch Julian Weigl verliert seine Rolle als Vizekapitän.

Trainer Gerardo Seoane, Trainer von Borussia Mönchengladbach, erklärte den Wechsel mit neuen Impulsen: „Eindrücke der vergangenen Wochen und Gespräche mit den bisherigen Kapitänen haben uns dazu veranlasst, die Führungsstruktur neu zu gestalten.“ Omlin und Weigl hätten in der Vergangenheit hervorragende Arbeit geleistet und der Mannschaft stets loyal gedient.

Borussia Mönchengladbach verkündet Kapitän und Mannschaftsrat

Neben Kleindienst zählt Rocco Reitz, der Fanliebling und neue Stellvertreter, zur Führungsriege. Reitz wurde für seine Führungsqualitäten und Identifikation mit Borussia Mönchengladbach belohnt. Zusätzlich gehören Philipp Sander sowie die Innenverteidiger Nico Elvedi und Neuzugang Kevin Diks zum Mannschaftsrat. Diks, der vom FC Kopenhagen kam, soll seine Führungsstärke auch in Mönchengladbach einbringen.

Im Tor gibt es ebenfalls Veränderungen: Moritz Nicolas wird die neue Nummer eins und ersetzt Jonas Omlin. „Eine Spur höhere Zuverlässigkeit auf hohem Niveau“ gab laut Seoane den Ausschlag. Beide Torhüter hätten jedoch durch starke Leistungen im Spielaufbau und bei Flanken überzeugt. Die Entscheidung sei nach intensiver Abwägung bei der Saisonvorbereitung gefallen.

Kleindienst fehlt zum Saisonstart

Kleindienst wird den Saisonstart wegen einer Knieverletzung verpassen. In dieser Zeit wird Rocco Reitz die Kapitänsbinde tragen. „Auch Rocco bringt trotz seines noch jungen Alters schon viel mit für diese Rolle“, lobt Seoane Reitz. Kleindienst bleibt eng in die Prozesse der Mannschaft eingebunden, auch wenn er derzeit nicht aktiv spielen kann.

Nach seiner Rückkehr wird er das Team dann als Spielführer auf den Platz führen. Nur ein Jahr nach seinem Wechsel vom 1. FC Heidenheim zu Borussia Mönchengladbach ist der deutsche Nationalstürmer also zum Kapitän ernannt worden – was ein Schritt für den Angreifer!

