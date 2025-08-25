Star-Knall bei Borussia Mönchengladbach! Jetzt ist alles klar

Schon beim Pokalspiel in Delmenhorst (3:2) durfte Julian Weigl nicht ran. Damals redete man sich bei Borussia Mönchengladbach aus aufkeimenden Transfergerüchten heraus. Doch nun ist alles klar: Der Star will die Fohlen verlassen.

Am Sonntag (24. August) fehlte er beim Bundesliga-Auftakt gegen den Hamburger SV ganz im Kader von Borussia Mönchengladbach. Und am DAZN-Mikrofon sprach Manager Roland Virkus offen.

Julian Weigl will Borussia Mönchengladbach verlassen

Zwei Jahre lang war er eine Bank im Fohlen-Mittelfeld, nun ist sein Stammplatz plötzlich futsch. Rocco Reitz und Philipp Sander sind auf der Doppel-Sechs gesetzt, Weigl muss sich hintenanstellen. Will er aber nicht – und forciert deshalb jetzt einen Wechsel.

Die Gerüchte keimten schon auf, nachdem er erst seine Vizekapitäns-Rolle verlor und dann beim Pokalspiel 90 Minuten auf der Bank saß (hier mehr dazu). Nun herrscht Klarheit. Gegenüber „DAZN“ bestätigte Roland Virkus kurz vor dem Liga-Auftaktspiel gegen den HSV (0:0), dass der 2023 aus Lissabon gekommene Spieler freigestellt wurde und deshalb nicht im Kader steht.

Weigl nicht im Kader, Virkus bestätigt Gespräche

„Er hat uns gebeten, dass er für Gespräche freigestellt wird“, so der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. „Wir sind auch in Gesprächen. Das ist so. Das heißt aber nicht, dass er nicht in den Kader zurückkehren wird, wenn sie scheitern. Das ist offen. Für Julian war es wichtig, dass er Gespräche mit den Klubs führen kann.“

Heißt: Weigl will weg – und wird gehen, wenn die Gespräche von Spieler und Klub mit dem Interessenten positiv verlaufen. Mit noch drei Jahren Vertragslaufzeit dürfte für den VfL dabei auch noch eine ordentliche Ablöse herausspringen. Oder Weigl kehrt doch noch zurück…