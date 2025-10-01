Borussia Mönchengladbach: Bericht sorgt für Wirbel! Kommt es zur Hammer-Rückkehr?

Chaos, Unruhe, Paukenschlag: Geschäftsführer Roland Virkus ist bei Borussia Mönchengladbach zurückgetreten. Die Fohlen sind auf der Suche nach einem Nachfolger. Aber es wird auch ein neuer Trainer gesucht.

Neben all den schlechten Nachrichten gibt es aber auch ein erfreuliches Gerücht, das derzeit für Aufregung sorgt. Bei Borussia Mönchengladbach könnte es zu einer spektakulären Rückkehr kommen.

Borussia Mönchengladbach: Nachfolger werden gesucht

Vorher aber zurück zur Suche nach einem neuen Sportdirektor. Als Favorit gilt Nils-Ole Book, aktueller Sportvorstand der SV Elversberg. Verhandlungen soll es zwischen Borussia Mönchengladbach und Book bereits gegeben haben, doch eine Einigung ist noch nicht in Sicht.

Auch interessant: DAZN erfüllt Fans großen Wunsch – „Wir haben euch gehört“

Laut der „Sportbild“ gibt es „strukturelle Vorstellungen“, die für Uneinigkeit sorgen. Book könnte bei einer Verpflichtung die sportliche Verantwortung allein übernehmen. Der Rücktritt von Virkus hat das Modell einer Doppelspitze, das zuvor im Gespräch war, hinfällig gemacht. Dennoch bleibt eine Zwei-Mann-Lösung möglich, falls die Borussia weitere Kandidaten ins Rennen bringt.

Auch der Name Marinko Jurendic, zuletzt bei Augsburg entlassen, wird in Verbindung mit Borussia Mönchengladbach genannt. Zudem gibt es Spekulationen über eine Rückkehr von Marcell Jansen. Jansen soll allerdings nicht die Virkus-Nachfolge antreten, sondern perspektivisch in den Vorstand aufrücken, wie Insider berichten.

Kommt es zur spektakulären Rückkehr?

„Eine Rückkehr an den Niederrhein schließe ich nicht aus“, sagte Jansen. Dies bleibt jedoch ein langfristiges Szenario. Aktuell drängt die Trainerfrage: Für Interimscoach Eugen Polanski wird das Freiburg-Spiel am Sonntag wegweisend sein. Sollte er scheitern, könnte Philippe Clement, ehemals Trainer der Glasgow Rangers, übernehmen.

Mehr Nachrichten für dich:

Die sportlichen Entscheidungen der kommenden Wochen werden richtungsweisend für Borussia Mönchengladbach sein. Unterschiedliche Szenarien, von Books Verpflichtung bis hin zur Frage eines neuen Trainers, zeigen die derzeitige Komplexität. Der Verein muss schnell Antworten finden, um sportliche und strukturelle Stabilität zu gewährleisten.