Horror nach Abschied! Ex-Gladbach-Star am Boden

Im vergangenen Sommer haben so einige wichtige Spieler Borussia Mönchengladbach verlassen. Dazu zählt auch Ko Itakura, für den die Fohlen eine satte Ablöse in Höhe von 10 Millionen Euro kassierten.

Für den japanischen Nationalspieler ging es zu Ajax Amsterdam. Dort läuft es für den Ex-Gladbach-Star persönlich zwar gut, allerdings ist es sportlich eine bislang mehr als nur enttäuschende Saison. Vor allem in der Champions League ist es eine Katastrophe für den ambitionierten Traditionsverein.

Ex-Gladbach-Star droht Horror

Die Zeiten, in denen Ajax Amsterdam in den Niederlanden dominierte und zahlreiche Titel holte, sind längst vorbei. Feyenoord Rotterdam und PSV Eindhoven haben dem einstigen Top-Klub mittlerweile den Rang abgelaufen. Das ist besonders bitter für Ko Itakura, der nach seinem Abschied aus Gladbach endlich mehr Erfolge einfahren wollte.

In der Liga steht Ajax aktuell hinter Feyenoord, PSV und auch noch AZ Alkmaar nur auf Position vier. Hier ist die Saison aber noch lang und es ist alles möglich. Deutlich dramatischer ist es in der Champions League.

0:2 gegen Inter Mailand, 0:4 gegen Olympique Marseille, 1:5 gegen Chelsea und jetzt 0:3 gegen Galatasaray Istanbul. So sieht die bisherige Horror-Ligaphase der Amsterdamer aus. Mit null Punkten und der schlechtesten Abwehr mit 14 Gegentoren steht Ajax auf Platz 36 und ist damit Schlusslicht der Königsklasse. Am Donnerstag (6. November) hat sich der Klub dann sogar von Trainer John Heitinga getrennt.

Schlusslicht in der Champions League

Besonders bitter für Itakura: Gegen Galatasaray saß der Ex-Gladbach-Star die kompletten 90 Minuten auf der Bank, während er die drei Spiele zuvor immer durchgespielt hatte. Bei noch verbleibenden vier Partien braucht Amsterdam unbedingt Siege, um wenigstens noch Resthoffnung zu haben, sich für die Playoffs der K.o.-Phase zu qualifizieren.

Doch die Spiele werden alles andere als einfach gegen Benfica Lissabon (25. November), Qarabag Agdam (10. Dezember), FC Villarreal (20. Januar) und Olympiakos Piräus (28. Januar).

Läuft es weiterhin so miserabel, könnte aus Itakuras Traum ein Albtraum werden. Auch bei seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach gab es in dieser Saison große Sorgen. Jetzt haben die Fohlen endlich die Kurve bekommen. Dabei konnte auch ein Talent mithelfen.