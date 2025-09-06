Borussia Mönchengladbach: Ex-Star mit üblem Absturz – es wird immer bitterer

Es ist noch nicht lange her, da war Borussia Mönchengladbach mit Stars gespickt. In der Saison 2020/21 standen die Fohlen noch im Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City.

Marcus Thuram, Alassane Plea, Yann Sommer, Denis Zakaria und einer der wichtigsten Stars zu dieser Zeit: Jonas Hofmann. 2023 folgte für Borussia Mönchengladbach aber die bittere Nachricht: Bayer Leverkusen zog beim 23-maligen Nationalspieler die Ausstiegsklausel. Zwei Jahre später ist Hofmann am Tiefpunkt seiner Karriere.

Borussia Mönchengladbach: Bitterer Absturz von Ex-Star

Was für Borussia Mönchengladbach so bitter war, schien für Hofmann zunächst ein perfektes Match zu sein. In den ersten 12 Saisonspielen für Leverkusen lieferte Hofmann in der Saison 2023/24 zwölf Torbeteiligungen. Doch dann ging es für den heute 33-Jährigen schon bergab: Kaum noch Scorerpunkte und immer weniger Einsätze.

+++ Borussia Mönchengladbach geht leer aus! Der Grund ist besonders bitter +++

Die Meisterschaft mit Bayer Leverkusen feierte Hofmann dennoch als Protagonist. Doch im Folgejahr begann der komplette Absturz. Verletzungen und kaum noch Beachtung von Trainer Xabi Alonso. Wettbewerbsübergreifend nur noch 17 Spiele für den Ex-Star von Borussia Mönchengladbach. In dieser Saison folgt der nächste Tiefpunkt.

Hofmann nicht im CL-Kader

Die UEFA hat den Kader von Bayer Leverkusen für die anstehende Königsklasse bekannt gegeben. Nicht dabei ist der Spieler mit der meisten Bundesliga-Erfahrung von Leverkusen: Jonas Hofmann. Ein enormer Rückschlag für den 33-Jährigen. Nachdem er von Xabi Alonso nicht mehr berücksichtigt wurde, durfte Hofmann in diesem Jahr auf mehr Spielzeit hoffen. Doch in der Champions League wird er sich mit Sicherheit nicht beweisen können.

Hier mehr News für dich:

Auch unter dem mittlerweile entlassenen Erik ten Hag konnte Hofmann überhaupt nicht überzeugen. Das hat aber auch mit einer Muskelverletzung zu tun, die er sich zugezogen hat. Es ist abzuwarten, ob der neue Leverkusen-Trainer für Hofmann zumindest in der Bundesliga einen Platz hat. Nach seinem starken Beginn bei Leverkusen und seiner überragenden Zeit bei Borussia Mönchengladbach war solch ein Absturz kaum vorstellbar.