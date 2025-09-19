Hiobsbotschaft für Borussia Mönchengladbach! Star-Spieler schwer verletzt

Eugen Polanski steht vor einer großen Aufgabe bei Borussia Mönchengladbach. Ohnehin erwartet die Fohlen mit Bayer Leverkusen ein schwerer Gegner und zum Debüt als Interimstrainer muss er dazu noch auf Robin Hack verzichten, einen der wichtigsten Offensivspieler.

Hack zog sich einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zu und wird am Samstag operiert. Die Borussia teilte mit, dass der 27-Jährige wochenlang ausfällt.

Borussia Mönchengladbach ohne zentrale Offensivkräfte

Hacks Verletzung trifft Borussia Mönchengladbach hart, auch wenn der drittbeste Scorer der Vorsaison in dieser Spielzeit noch keine Tore beisteuern konnte. Beim jüngsten 0:4 gegen Werder Bremen war er dennoch der einzige Spieler, der für etwas Gefahr sorgen konnte. Nun verstärkt sein Ausfall die ohnehin wachsende Not in der Offensive.

Der Angriff der Fohlen ist weiter geschwächt: Seit Mai fehlt Toptorschütze Tim Kleindienst nach einer Knie-OP. Borussia Mönchengladbachs neuer Trainer steht vor der schwierigen Aufgabe, diese Lücken kurzfristig zu schließen.

Polanski will Neuanfang bei Borussia Mönchengladbach

Sportdirektor Roland Virkus versichert: „Robin ist ein Kämpfertyp. Er blickt schon jetzt wieder nach vorn.“ Hack soll bei der Regeneration voll unterstützt werden, doch die Verantwortung lastet nun auf Polanski und seinem jungen Team.

Die Borussia steht mit null Toren und nur einem Punkt nach drei Spielen unter immensem Druck. Kann Polanski auch ohne Hack die Wende schaffen?

