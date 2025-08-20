Problembaustelle bereitet Gladbach Sorgen: Kann ER sie beheben?

Ko Itakura ist weg und jetzt? Mit Itakura hat der wichtigste Defensiv-Spieler Borussia Mönchengladbach verlassen. Der Japaner ist zu Ajax Amsterdam gewechselt und hinterlässt durchaus eine große Lücke. Die große Frage: Wie kann und möchte Gladbach diese nun schließen?

Mit Kevin Diks ist bereits ein neuer Abwehrspieler gekommen, Nico Elvedi ist weiterhin da und wird wohl auch über den Sommer hinaus bleiben. Doch dahinter wird es qualitativ und quantitativ enorm dünn. Gladbach brauch noch ein, zwei neue Innenverteidiger – einer davon könnte aus Italien kommen.

Ex-Bundesliga-Akteur einer für Gladbach?

Gladbach ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Da könnte Stefan Posch ins Spiel kommen. Der Österreicher steht derzeit (noch) beim FC Bologna in Italien unter Vertrag, dürfte in den letzten Wochen des Sommer-Transferfensters allerdings wohl noch wechseln.

Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Aus Sicht des FC Bologna heißt es also: schneller Verkauf oder Vertragsverlängerung. An letzterem Szenario sollen sowohl Klub als auch Spieler nicht interessiert sein. Der 28-Jährige könnte Bologna nach drei Jahren also wieder verlassen.

++ Borussia Mönchengladbach vor nächstem Transfer! Virkus bestätigt es selbst ++

In den vergangenen Wochen kursierten rund um Posch bereits Gerüchte ob einer möglichen Rückkehr in die Bundesliga. Ganz konkret soll der Hamburger SV an dem Österreicher dran gewesen sein. Ein Wechsel scheiterte jedoch. Wittert nun Roland Virkus seine Chance?

Haben die Fohlen Posch auf dem Zettel?

Posch kickte knapp acht Jahre in Hoffenheim, hat über 100 Bundesligaspiele vorzuweisen und kennt den deutschen Fußball daher bestens. Er würde wohl kaum eine lange Eingewöhnungszeit brauchen und wäre für Borussia Mönchengladbach eine absolute Soforthilfe.

Weitere News:

Für die Dienste von Posch müssten die Fohlen wohl eine mittlere siebenstellige Summe nach Bologna überweisen. Ob Virkus und Co. den Innenverteidiger tatsächlich auf dem Zettel haben, ist unklar. Fakt ist: Er wäre eine enorm spannende Neuverpflichtung für die Rheinländer.