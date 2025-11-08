Borussia Mönchengladbach: Schröder lässt aufhorchen – Entscheidung steht bevor

Und plötzlich sieht die Welt bei Borussia Mönchengladbach wieder ganz anders aus. Die vergangenen Wochen warten hart, doch die Fohlen haben zuletzt zwei Erfolgserlebnisse gefeiert.

Einer, der plötzlich im Rampenlicht steht, ist Oscar Fraulo – und das nicht nur wegen seines ersten Bundesligators für Borussia Mönchengladbach beim 4:0-Sieg gegen St. Pauli. Der 21-jährige Däne, der lange als großes Talent galt, scheint nach schwierigen Jahren endlich auf der Zielgeraden zum Durchbruch zu sein. Doch sein sportliches Schicksal am Niederrhein bleibt offen.

Borussia Mönchengladbach: Was passiert mit Fraulo?

Fraulo hat bei Borussia Mönchengladbach seit 2022 mehrere Anläufe genommen, um sich im Mittelfeld festzuspielen. Nach seinem Wechsel vom FC Midtjylland für eine Millionensumme folgten Anpassungsprobleme und zwei Leihen zum FC Utrecht. Dort reifte der U21-Nationalspieler in 59 Spielen zum Leistungsträger – jetzt will er das auch bei den Fohlen beweisen.

Die Klubführung um Sportchef Rouven Schröder beobachtet seine Entwicklung aufmerksam. Laut „Bild“ soll bis Weihnachten eine Entscheidung fallen, ob Fraulo eine langfristige Zukunft bei den Gladbachern hat oder den Verein im Winter verlassen darf. Schröder sagte: „Oscar ist ein ganz toller Junge. Er zieht jedes Training durch. Im Pokal war er nicht im Kader, war aber den ganzen Tag für die Mannschaft da.“

Entscheidung steht bevor

Bis zur Winterpause bekommt Fraulo die Chance, sich dauerhaft ins Team zu spielen. Gelingt ihm das, stehen die Chancen auf eine Vertragsverlängerung gut. Bleibt der erhoffte Entwicklungsschritt aus, wäre ein Abschied im Winter oder spätestens im Sommer möglich. Noch läuft sein Vertrag bis 2026 – doch ohne Verlängerung droht sogar ein ablösefreier Abgang.

Die kommenden Pflichtspiele bis Weihnachten werden zur Bewährungsprobe – und vielleicht zum Wendepunkt in Fraulos Gladbach-Karriere.