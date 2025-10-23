Entscheidung für Borussia Mönchengladbach – FC Bayern gefallen! DFB teilt sie mit

Duell zweier Traditionsvereine, Schlusslicht gegen Tabellenführer, sieglos gegen ungeschlagen: Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München treffen am 8. Bundesliga-Spieltag (25. Oktober, 15.30 Uhr) aufeinander. Es ist eine Begegnung, die in den vergangenen Jahren für reichlich Aufregung sorgte.

Schließlich ärgerte Borussia Mönchengladbach den FC Bayern das eine oder andere Mal. Und in dieser Saison? Eher unwahrscheinlich, so wie die Fohlen aktuell drauf sind. Es droht gegen den Rekordmeister wieder ein Debakel. Für das Traditionsduell hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine wichtige Entscheidung mitgeteilt.

Borussia Mönchengladbach – FC Bayern: DFB-Entscheidung steht

Unterschiedlicher könnten die Gegensätze nicht sein: Der FC Bayern hat alle sieben Ligaspiele bisher gewonnen und steht berechtigterweise an der Tabellenspitze. Borussia Mönchengladbach wartet immer noch auf einen Sieg, steht in der Tabelle ganz weit unten.

Für die Fohlen ist es bislang eine Horrorsaison. Trainer Gerardo Seoane wurde entlassen, U23-Coach Eugen Polanski hat übernommen. Doch auch er konnte die Wende nicht einleiten. Außerdem ist Roland Virkus als Geschäftsführer Sport zurückgetreten. Mit Rouven Schröder wurde ein neuer Sportchef verkündet. Ob der kriselnde Traditionsverein noch die Kurve kriegt?

Gegen den FCB wird es alles andere als einfach. Die Rollen dürften klar verteilt sein. Für das Spiel, das in den vergangenen Jahren immer wieder enger und spannender war, hat der DFB jetzt mitgeteilt, wer der Schiedsrichter sein wird. Es ist Sascha Stegemann, der in seiner Karriere keinen Verein öfters gepfiffen hat als den deutschen Rekordmeister.

Stegemann pfeift Traditionsduell

In 27 Spielen des FC Bayern war Stegemann im Einsatz. Die Bilanz des FCB dabei: 20 Siege, sechs Niederlagen und ein Unentschieden. 20 Partien von Borussia Mönchengladbach hat er gepfiffen. Dabei gingen die Fohlen sechsmal als Sieger vom Platz, acht Begegnungen wurden verloren und sechs endeten Remis.

In Gladbach wird Stegemann von Christof Günsch und Fabian Maibaum assistiert. Florian Exner ist der vierte Offizielle. An den VAR-Monitoren sitzen Robert Schröder und Frederick Assmuth.