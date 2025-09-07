Last-Minute-Transfer perfekt! Borussia Mönchengladbach macht es offiziell

Wenige Stunden vor dem Ende des Transferfensters hat sich Borussia Mönchengladbach erneut verstärkt. Die Fohlen verkündeten nämlich die Verpflichtung von Yannik Engelhardt, der für eine Saison von Como 1907 ausgeliehen wird.

Engelhardt freut sich sehr über die Rückkehr nach Deutschland und die Möglichkeit, in der Bundesliga zu spielen. „Ich habe schon als kleiner Junge davon geträumt, in der Bundesliga zu spielen. Diesen Traum jetzt bei Borussia verwirklichen zu können, freut mich sehr. Borussia ist ein großer Klub mit sehr viel Wucht, einer großen Fanbase und einem tollen Stadion. Die Entscheidung ist mir wirklich leicht gefallen“, betonte er bei seiner Vorstellung. Damit unterstreicht der frühere deutsche U-Nationalspieler seine Begeisterung für die neue Herausforderung in Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach verkündet Neuzugang

Borussia Mönchengladbach beobachtete Engelhardt bereits über einen längeren Zeitraum, wie Sport-Geschäftsführer Roland Virkus erklärte: „Yannik Engelhardt ist ein Spieler, dessen Entwicklung wir schon sehr lange beobachten. Mit seinem Profil deckt er nahezu alle Positionen in der Defensive ab. Die Möglichkeit, ihn für ein Jahr zu leihen, hat sich kurzfristig ergeben. Es freut uns sehr, dass er sich für Borussia entschieden hat.“ Engelhardt bringt Vielseitigkeit mit und könnte eine wichtige Rolle in der Defensive der Fohlen übernehmen.

Engelhardt spielte zuvor bei Fortuna Düsseldorf. Erst vor einem Jahr wechselte er für acht Millionen Euro nach Italien. In der vergangenen Saison kam er unter Cesc Fàbregas bei Como 1907 auf 26 Einsätze, davon allerdings nur elf in der Startelf. Nun hat Borussia Mönchengladbach die Chance, sein Potenzial in der Bundesliga auszuschöpfen.

Fohlen planen die Zukunft

Die Verpflichtung Engelhardts könnte helfen, einen möglichen Abgang von Julian Weigl abzufedern und das Mittelfeld neu zu strukturieren. Die Fohlen bereiten sich damit strategisch auf die kommende Saison vor.

Borussia Mönchengladbach vertraut darauf, dass der vielseitige Engelhardt die an ihn gestellten Erwartungen erfüllt und die Mannschaft defensiv stabilisiert. Seinen nächsten Karriereschritt geht Engelhardt also in der Bundesliga, bei einem Klub mit Tradition und großer Fanbase.

