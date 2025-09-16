Seoane-Aus bestätigt – wird ER bei Borussia Mönchengladbach jetzt ein Thema?

Es hatte sich nach dem schwachen Saisonstart bereits angedeutet, am Montag (15. September) zog Borussia Mönchengladbach dann endgültig die Reißleine: Gerardo Seoane ist nicht länger Trainer der „Fohlen“.

Nach nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen ist diese Entscheidung folgerichtig. Während U23-Trainer Eugen Polanski vorerst interimsweise übernehmen wird, suchen die Bosse von Borussia Mönchengladbach im Hintergrund händeringend nach einem Nachfolger. Rückt nun ein ehemaliger BVB-Coach in den Fokus?

Übernimmt Terzic bei Borussia Mönchengladbach?

Zahlreiche Fußballlehrer sind derzeit auf dem freien Trainermarkt verfügbar. Personalien wie Marco Rose oder Roger Schmidt werden allerdings wohl nicht bei Borussia Mönchengladbach anheuern. Rose wird wohl kaum zu seinem Ex-Klub zurückkehren und Schmidt hatte zuletzt angekündigt, kein Team mitten in der Saison übernehmen zu wollen.

Stattdessen könnte ein anderer Name auf die Agenda kommen: Edin Terzic. Der 42-Jährige ist seit Sommer 2024 vereinslos. Nach der bitteren Niederlage im Champions-League-Finale gegen Real Madrid nahm Terzic bei Borussia Dortmund seinen Hut. Zuletzt aber betonte Terzic, dass er sich eine Rückkehr an die Seitenlinie wünsche. „Wenn’s passt, kann es sofort losgehen“, hatte er der „Süddeutschen Zeitung“ gebeichtet. Ein Engagement bei Fenerbahce Istanbul war erst vor einigen Tagen geplatzt.

Terzic mit neuem Job

Zuletzt hatte Terzic bereits einen neuen Job angenommen – allerdings nicht als Trainer, sondern als Experte bei „RTL“ (hier dazu mehr). Eine langfristige Lösung dürfte das für Terzic allerdings nicht sein. Stattdessen käme ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach doch gerade recht, schließlich dürfte die auf dem Papier mit viel Talent gespickte „Fohlenelf“ für Terzic eine attraktive Option darstellen.

Dazu kommt: Nach seinem Abschied aus Dortmund müsste sich der 42-Jährige geografisch nicht groß umorientieren. Für den Familienmensch Edin Terzic sicher auch ein wichtiges Kriterium.