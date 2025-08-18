Kurz vor dem Saisonstart: Borussia Mönchengladbach macht es endlich offiziell

Bei Borussia Mönchengladbach ging es in den vergangenen Wochen zwischen Neuzugängen und Abgängen Schlag auf Schlag. Jetzt scheint sich die Transferperiode allerdings wieder etwas beruhigt zu haben. Von den Fohlen ist in dieser Hinsicht nicht mehr viel zu erwarten.

Doch eine Verkündung fehlte noch vor dem Saisonstart – und diese ist jetzt auch offiziell. Borussia Mönchengladbach hat das dritte Trikot für die Saison 2025/26 präsentiert. Und das hat eine ganz besondere Anlehnung.

Borussia Mönchengladbach präsentiert neues Trikot

Tatsächlich ist es bereits das vierte Trikot der Fohlen in diesem Jahr. Denn neben dem Heim- und Auswärtstrikot hatte Borussia Mönchengladbach kürzlich ebenfalls ihr 125-jähriges Jubiläumstrikot präsentiert. Jetzt ist aber auch noch das Ausweichtrikot bekannt.

Ein gänzlich schwarzes Trikot mit besonderen Elementen. Die Fohlen präsentieren es wie folgt: „Das schwarze Trikot zelebriert das Zuhause des Vereins und blickt voller Stolz auf die nächsten 125 Jahre Borussia. Das Design ist von der Stadt Mönchengladbach inspiriert: In das Trikot ist subtil eine Stadtkarte eingearbeitet, bestehend aus vielen kleinen, unterschiedlich großen Rauten, die sich zu einem filigranen Gesamtbild fügen.“ Im besonderen Jubiläumsjahr haben sich die Fohlen somit dazu entschieden, die gesamte Stadt Mönchengladbach auf dem Trikot zu zelebrieren.

Fans sind begeistert

Von den Fans wird das Trikot bereits gefeiert. Auf Instagram schrieben Fans unter dem Post des Shirts: „Sehr klassisch und zeitlos“, „bestes Trikot der Saison“, „Dieses Muster brauchen wir nächste Saison auf dem Heimtrikot.“ Ein Fan schreibt allerdings auch: „Es ist einfach nur ein schwarzes Trikot.“

Die positiven Stimmen überwiegen aber. Mit einem klassischen weißen Heimtrikot geht Borussia Mönchengladbach mit dem dritten Trikot in die andere Richtung – ein klassisches schwarzes Trikot – allerdings mit dem besonderen Element der Stadt. Ein Detail präsentieren die Fohlen allerdings noch ganz explizit: „Unterhalb der Vereinsraute ziert ein ‚125 Jahre‘-Schriftzug das Trikot.“