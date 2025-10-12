Borussia Mönchengladbach: Aus und vorbei! Fohlen-Star am Boden zerstört

Der Traum von der Weltmeisterschaft: Auch viele Profis von Borussia Mönchengladbach haben ihn und konnten bei dieser Länderspielabstellung einen großen Schritt machen oder mussten halt bittere Rückschläge einstecken.

Für einen Spieler von Borussia Mönchengladbach hat es sich ausgeträumt: Kevin Diks kassierte zwei mehr als nur unglückliche Niederlagen mit Indonesien und ist endgültig aus dem Rennen für die WM im kommenden Jahr.

Borussia Mönchengladbach: Bitteres WM-Aus für Fohlen-Star

Kevin Diks gehört zu den fünf Profis von Borussia Mönchengladbach, die in der WM-Qualifikation mit ihren Heimatländern im Einsatz waren. Mit Indonesien hatte sich der Abwehrspieler große Hoffnungen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gemacht.

In der Asien-Qualifikation schaffte es Indonesien in einer starken Gruppe mit Japan, Australien und Saudi-Arabien auf Platz vier. Nur die ersten beiden Teams fahren zur WM, die Plätze drei und vier bedeuten die Playoffs. Dort ging es für Indonesien in einer Dreiergruppe gegen Saudi-Arabien und den Irak. Hier bekommt der Erstplatzierte das WM-Ticket, der Zweite muss in ein weiteres Playoff-Spiel gegen eine Mannschaft aus der anderen Gruppe. Der Gruppenletzte fliegt endgültig aus.

Indonesien hat das erste Spiel gegen Saudi-Arabien knapp mit 2:3 verloren. Gladbachs Diks erzielte hier sogar einen Doppelpack, der aber nicht reichte. Nun fand die zweite Partie gegen den Irak statt. Die Indonesier waren zum Siegen verdammt, um noch Chancen auf die Playoffs zu haben. Am Ende flossen aber bittere Tränen.

Diks scheitert in der WM-Qualifikation

Gegen den Irak gab es eine knappe 0:1-Niederlage, auch wenn die Indonesier lange gut mitgehalten und gute Chancen hatten. Mit null Punkten aus den beiden Spielen ist Indonesien damit Gruppenletzter, während Irak und Saudi-Arabien im Entscheidungsspiel am Dienstag (14. Oktober) den Gruppensieg unter sich ausmachen werden. Für Kevin Diks steht damit die bittere Heimreise zu Borussia Mönchengladbach an.

Mit den Fohlen läuft es in dieser Saison ebenfalls nicht so gut. Nach sechs Spielen stehen die Gladbacher mit drei Zählern auf Rang 17. Nur der 1. FC Heidenheim ist schlechter – und das wegen der Tordifferenz. Der Traditionsverein vom Niederrhein braucht unbedingt die Wende, um aus der unteren Tabellenhälfte herauszukommen.