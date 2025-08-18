Warnung für Virkus! Borussia Mönchengladbach muss sofort handeln

Es war ein durchwachsener Start in die neue Saison für Borussia Mönchengladbach. Am Sonntag (17. August) stand für die Fohlen das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal an. Mit einem knappen 3:2-Sieg gegen den Oberligisten Atlas Delmenhorst war es mit Sicherheit nicht das Ergebnis, das man sich am Niederrhein erhofft hatte.

Doch die Fohlen ziehen in die zweite Runde ein – zunächst das Wichtigste. Zum Ende der ersten Halbzeit gab es jedoch einen kleinen Schock-Moment für Borussia Mönchengladbach: Neuzugang Kevin Diks musste verletzt ausgewechselt werden – eine deutliche Warnung für Sportchef Roland Virkus.

Borussia Mönchengladbach mit Hoffnung bei Diks

Um Diks soll es glücklicherweise für die Fohlen jedoch nicht allzu schlimm stehen. Trainer Gerardo Seoane äußerte sich nach Abpfiff zum Zustand des Verteidigers: „Er ist in der Kabine noch mal gecheckt worden, da sah es nicht schlimm aus. Wir hoffen, dass er wieder ins Training einsteigen kann und am Wochenende spielt.“

+++ Borussia Mönchengladbach wittert die Chance! DIESER Transfer wäre eine Premiere +++

Die Verletzung von Diks muss Roland Virkus dennoch dringend als Warnsignal verstehen. Der Neuzugang scheint zunächst ein starker Transfer des Sportchefs gewesen zu sein. In der Vorbereitung hat der 28-Jährige einen guten Eindruck hinterlassen und ist sogar in den Mannschaftsrat aufgenommen worden. Durch seine Variabilität – sowohl auf der Rechtsverteidiger-Position als auch in der Innenverteidigung – ist er für Borussia Mönchengladbach enorm wichtig. Doch genau hier entsteht ein großes Problem.

Fohlen in Not

Die Fohlen planen mit dem Neuzugang auf beiden Positionen. Einerseits ist er die einzige echte Alternative zu Joe Scally, andererseits zählt er zu den lediglich vier Innenverteidigern der Mannschaft. Das birgt ein enormes Risiko: Sollte Diks im Laufe der Saison Mal länger ausfallen – und schließlich hat er sich schon vor dem Bundesliga-Start zweimal verletzt – hätten die Fohlen nur noch einen Rechtsverteidiger und drei Innenverteidiger zur Verfügung. Einer davon ist der Youngster Fabio Chiarodia.

Hier mehr News für dich:

Die Hoffnung bei Borussia Mönchengladbach wird zunächst sein, dass die Verletzung von Diks harmlos bleibt. Selbst in einem solchen Fall muss Roland Virkus jedoch tätig werden. Die Defensive der Fohlen ist zu knapp besetzt und ein Verteidiger gleichzeitig auf zwei Positionen einzuplanen könnte fast schon fahrlässig sein.