Borussia Mönchengladbach: Profi zittert! Länderspielreise droht, zum Albtraum zu werden

Ein wenig von der Bundesliga-Krise erholen? Das ist für einige Profis von Borussia Mönchengladbach in der aktuellen Länderspielpause möglich. Die meisten Spieler kämpfen mit ihren Heimatländern beispielsweise um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.

Dazu zählt auch Kevin Diks. Der Neuzugang von Borussia Mönchengladbach möchte mit Indonesien die Sensation schaffen, doch kassierte jetzt einen bitteren Rückschlag. Der Traum könnte schon bald auf bitterster Art und Weise platzen.

Borussia Mönchengladbach: Diks droht bitterer Rückschlag

Während Borussia Mönchengladbach in der Länderspielpause einen kleinen Erfolg einfahren konnte und im Testspiel Preußen Münster mit 3:2 besiegte, sah es bei einigen anderen Profis nicht gut aus. So beispielsweise Kevin Diks. Er ist gerade mit der indonesischen Nationalmannschaft unterwegs.

Auch interessant: Lamine Yamal: Sein Vater wütet – „Größter moralischer Schaden einem Menschen gegenüber“

Dort schaffte es der Innenverteidiger in der dritten Stufe in der Gruppe C auf Platz vier. Das bedeutet: Es geht in die Playoffs. Dort muss Indonesien in einer Dreiergruppe gegen Saudi-Arabien und den Irak ran. Nur der Erste hat das Ticket für die WM sicher, der Tabellenzweite muss in ein weiteres Playoff-Spiel gegen den Zweiten einer anderen Gruppe.

Und für Diks fing es denkbar bitter an. Gegen die Saudis verloren die Indonesier knapp mit 2:3 – da reichte auch ein Elfmeter-Doppelpack des Fohlen-Profis nicht. Erst glich er zum 1:1 aus und verwandelte in der 88. Minute zum Endstand. Die Hoffnungen auf den Ausgleich waren noch da, aber Saudi-Arabien verteidigte die knappe Führung über die Zeit.

Bitteres Aus droht

Für den Abwehrchef von Borussia Mönchengladbach steht nun nur noch ein Spiel an. Es geht am Samstag (11. Oktober, 21.30 Uhr) gegen den Irak. Verlieren die Indonesier, war es das endgültig mit der Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Bei einem Unentschieden gibt es noch kleine Resthoffnung und bei einem Sieg stehen die Chancen gut, dass Diks und Co. es in die nächste Playoff-Runde schaffen.

Mehr Nachrichten für dich:

Dann wird man nach dem Spiel auf das letzte Spiel der Gruppe zwischen dem Irak und Saudi-Arabien am Dienstag (14. Oktober, 20.45 Uhr) schauen. Hier wird sich dann alles entscheiden: Bleibt der WM-Traum für Indonesien bestehen oder muss sich Diks von der Teilnahme verabschieden?