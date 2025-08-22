Kurz vor Saisonstart: Mega-Rückschlag für Borussia Mönchengladbach

Am Sonntag (24. August) ist es soweit: Borussia Mönchengladbach startet im Borussia-Park gegen den HSV in die neue Saison. Eine Spielzeit mit einigen Fragezeichen und Unsicherheiten startet für die Fohlen.

Doch kurz vor dem Saisonauftakt muss Borussia Mönchengladbach auch noch einen Mega-Rückschlag hinnehmen: Neuzugang Kevin Diks wird aller Voraussicht nach zum Bundesligaauftakt nicht einsatzbereit sein und das Duell gegen den HSV verpassen.

Rückschlag für Borussia Mönchengladbach

Durch den Verkauf von Ko Itakura hat Borussia Mönchengladbach bereits seinen Abwehrchef verloren. Neben Nico Elvedi sollte nun Neuzugang Kevin Diks diese Rolle übernehmen. Der aus Kopenhagen verpflichtete Spieler hat sich bei den Fohlen stark integriert und ist sogar direkt in den Mannschaftsrat aufgestiegen.

Doch nun der Rückschlag: Diks wird die Partie gegen den HSV wohl verletzungsbedingt verpassen. Der 28-Jährige wurde im DFB-Pokal-Duell beim Oberligisten Atlas Delmenhorst angeschlagen ausgewechselt. Trainer Gerardo Seoane bestätigte nun, dass der Verteidiger am Freitag (22. August) nicht am Mannschaftstraining teilnahm. Laut dem Coach wolle man am Samstag (23. August) prüfen, inwieweit eine Teilnahme am Abschlusstraining möglich sei. Doch alles deutet darauf hin, dass er für den Saisonauftakt ausfallen wird.

Chiarodia mit großer Chance

Diks ist für die Fohlen von enormer Bedeutung, vor allem aufgrund seiner Vielseitigkeit: Er kann sowohl als Innenverteidiger als auch als Rechtsverteidiger spielen. Gerade wegen der angespannten Personallage in der Abwehr ist diese Flexibilität entscheidend.

Somit wird es gegen den HSV auf Youngster Fabio Chiarodia ankommen. Der 20-Jährige übernahm nach Diks’ Verletzung im DFB-Pokal bereits dessen Rolle. Borussia Mönchengladbach setzt große Hoffnungen in den jungen Innenverteidiger – nun erhält er beim Bundesligaauftakt die Chance, sich weiter zu beweisen.