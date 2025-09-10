Borussia Mönchengladbach: Star erfüllt sich großen Traum – und könnte dafür bestraft werden

Der Start in die neue Saison lief für Borussia Mönchengladbach nicht so wie erhofft. Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen und vor allem null Toren müssen die Fohlen am Sonntag (14. September) gegen Werder Bremen ein neues Gesicht zeigen.

Wer wahrscheinlich nicht von Beginn an mitwirken wird, ist Neuzugang Jens Castrop. Der 22-Jährige feierte mit Südkorea sein Nationalmannschaftsdebüt – und das könnte sich jetzt auf seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach auswirken.

Borussia Mönchengladbach ohne Castrop?

Für Castrop war es eine große Woche. Am vergangenen Samstag (6. September) feierte er in Harrison sein Debüt gegen die USA, als er beim 2:0-Erfolg in der 63. Minute eingewechselt wurde. Das nächste Highlight für Castrop folgte dann am Dienstag (9. September), als er gegen Mexiko (2:2) sein Startelf-Debüt feiern durfte.

Zur zweiten Hälfte wurde der Mittelfeldspieler beim seinem Startelfdebüt dann ausgewechselt. Für Castrop eine überragende Woche: Viele Minuten gesammelt und auch noch starke Ergebnisse mit Südkorea. Doch die Woche hat auch einen bitteren Beigeschmack.

Traum von der WM mit Risiko verbunden

Wie die „Bild“ berichtet, wird Castrop erst am Freitag zum Training zurückkehren. Castrop hat somit eine gesamte Woche Training bei den Fohlen verpasst. Eine Woche, in der sich der Neuzugang bei Trainer Gerardo Seoane hätte beweisen können – insbesondere im Testspiel gegen den FC Schalke (2:0).

Im Oktober findet dann auch schon die nächste Länderspielpause für Castrop statt – dort wird er in Seoul auf Brasilien und Paraguay treffen. Eine lange Reise für den Gladbach-Star, der dann jedes Mal mit einem Jetlag zu kämpfen haben wird. Der Traum von der WM könnte also durchaus Konsequenzen für seine Zeit bei Borussia Mönchengladbach haben.