Borussia Mönchengladbach blockt BVB-Transfer! Fohlen grätschen dazwischen

In den vergangenen Wochen wurde es auf der Zugangsseite bei Borussia Mönchengladbach wieder etwas still. Nach dem Doppelschlag in der Offensive um Shuto Machino und Haris Tabakovic schienen die Pläne auf der Zugangsseite abgeschlossen.

Doch jetzt könnten die Fohlen Berichten zufolge doch noch einmal aktiv werden – und das erneut in der Offensive. Hierbei könnten sie einem Deal des BVB entscheidend dazwischengrätschen.

Borussia Mönchengladbach will BVB-Star

Seit Wochen gibt es Stimmen um einen Wechsel von Giovanni Reyna zu Parma Calcio in die Serie A. Insbesondere in den letzten Tagen soll es auf dieser Front erneut heiß geworden sein. Doch laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio sind die Fohlen wohl dazwischengegrätscht.

Dem Bericht zufolge soll Borussia Mönchengladbach derzeit alles dafür tun, Reyna weiterhin in der Bundesliga zu halten. In der Vergangenheit gab es ebenfalls bereits Gerüchte, dass die Fohlen Reyna an den Niederrhein lotsen wollen. Jetzt werden diese Stimmen erneut lauter.

Hindern Fohlen den Reyna-Deal?

Dem BVB könnte das Interesse der Fohlen jetzt überhaupt nicht zugutekommen. Schließlich wollen sie Reyna schon länger loswerden – zuletzt nahm man ihm sogar die Trikotnummer sieben weg, um sie Jobe Bellingham zu überreichen. Der Deal mit Parma galt schon als weit fortgeschritten. Jetzt könnte sich das Poker durch Borussia Mönchengladbach weiter in die Länge ziehen.

Nach dem Abgang von Alassane Plea könnten die Fohlen einen Kreativspieler wie Reyna sicherlich noch gebrauchen. Einzig Kevin Stöger kann diese Rolle zurzeit bekleiden – Reyna wäre daher noch eine spannende Option für Borussia Mönchengladbach.