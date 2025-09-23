Keine Wende in Sicht! Ex-DFB-Star geht mit Borussia Mönchengladbach hart ins Gericht

Borussia Mönchengladbach erkämpfte sich am vergangenen Wochenende ein 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Damit verdoppelten sie ihre Punkteausbeute. Doch großer Jubel dürfte ausbleiben.

Aktuell steht die Mannschaft mit nur einem geschossenen Tor auf dem vorletzten Tabellenplatz. Interims-Trainer von Borussia Mönchengladbach Eugen Polanski zeigte sich dennoch optimistisch: „Am Ende haben wir verdient gewonnen, ähm, unentschieden gespielt!“

Harte Prognose für Borussia Mönchengladbach

TV-Experte Mario Basler sieht die Situation weniger rosig. Im Podcast „Basler Ballert“ sagte er: „Trotz des Trainerwechsels wird man nicht viel weiter nach oben kommen. Man muss sich mit der unteren Tabellenregion anfreunden.“ Basler erwartet eine harte Saison für Borussia Mönchengladbach, auch wenn der Punkt in Leverkusen wichtig war.

Ein entscheidender Punkt ist laut Basler der Verkauf von Alassane Plea. Er kritisierte: „Nachdem man Plea verkauft hat, was ich bis heute noch nicht verstanden habe, muss man hoffen und auf Kleindienst warten.“ Stürmer Tim Kleindienst wird nach seiner Verletzung jedoch noch mindestens zwei Wochen fehlen.

Schon die nächste Herausforderung

Bis zur Rückkehr von Kleindienst müssen Polanski und sein Trainerteam auf Shuto Machino und Haris Tabakovic setzen. Gegen Eintracht Frankfurt steht Borussia Mönchengladbach vor der nächsten Herausforderung.

Mario Basler bleibt bei einer skeptischen Gesamtprognose: „Das wird eine schwere Saison für Borussia Mönchengladbach.“ Der Verein muss dringend wieder in die Spur finden.

