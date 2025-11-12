Comeback bei Borussia Mönchengladbach: Schlüpft er bald in die alte Rolle?

Das 4:6-Debakel gegen Frankfurt am fünften Spieltag der Bundesliga brachte weitreichende, personelle Folgen mit sich. Roland Virkus (58), der nach 47 Minuten bereits einen Rückstand von 0:6 hinnehmen musste, bot danach seinen Rücktritt an. Borussia Mönchengladbach nahm diesen acht Tage später an. Doch offenbar ist die Karriere des Ex-Managers beim VfL alles andere als beendet.

Borussia Mönchengladbach: Rückkehr von Virkus?

„Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden“, begründete Virkus sein Ausscheiden. Doch wie sich herausstellt, ist sein Vertrag lediglich auf Eis gelegt. Laut Insider-Infos der „Bild“ soll sein Comeback schon beschlossene Sache sein, allerdings in neuer Funktion.

+++Gladbach-Ultras: Klartext zur Fanfreundschaft mit S04+++

Der Jugendbereich bei Borussia Mönchengladbach könnte für „Don Rollo“ zur neuen, alten Heimat werden. Hier hatte er als C-Jugend-Trainer seine Karriere begonnen und bis 2008 wichtige Arbeit geleistet. Weltstars wie Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) verdanken ihm ihren Start ins Profi-Leben. Darauf wollen die Bosse des Vereins offenbar wieder bauen.

Die Zukunft in Gladbachs Jugend

Virkus dürfte seinen Platz jedoch nicht als Nachwuchsleiter wieder einnehmen. Diese Position ist derzeit fest in der Hand von Mirko Sandmöller (42), der selbst ehrgeizige Pläne hegt. Borussia sponsert ihm aktuell den prestigeträchtigen Management-Lehrgang des DFB, der mit 25.000 Euro zu Buche schlägt. Sandmöller bleibt zunächst Chef im Jugendbereich.

Für Virkus suchen die Gladbach-Verantwortlichen jedoch eine passende Rolle, berichtet die „Bild„. Es geht darum, seine Stärken gezielt einzusetzen, ohne die aktuellen Strukturen zu stören. Der VfL möchte ihn jedoch wieder stärker einbinden – denn seine Erfolge aus über drei Jahrzehnten sprechen für sich. Auch Kritiker sehen ihn als echte Bereicherung.

Aktuelle News für Dich:

Borussia Mönchengladbach zeigt einmal mehr, wie viel Wert der Klub seinen erfahrenen Wegbegleitern beimisst. Mit Virkus könnte neben Sandmöller eine weitere Schlüsselperson die Jugendarbeit vorantreiben. Die nächsten Wochen werden zeigen, wo der erfahrene Gladbacher Funktionär seine Expertise bald wieder einbringen wird.