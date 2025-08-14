Borussia Mönchengladbach wittert die Chance! DIESER Transfer wäre eine Premiere

In diesem Jahr feiert Borussia Mönchengladbach sein 125-jähriges Bestehen. Zahlreiche Spieler hat der Verein seither kommen und gehen sehen. Doch ein Schotte war (laut der Datenbank von „Transfermarkt.de“) noch nicht dabei – bis jetzt!

Denn von der britischen Insel schwappt jetzt ein ganz frisches Gerücht nach Deutschland. Demnach soll sich Borussia Mönchengladbach wie zwei andere Bundesligisten auch für Andrew Irving von West Ham United interessieren! Kommt ein Transfer zustande?

Borussia Mönchengladbach blickt in die Premier League

Mit dem Verkauf von Ko Itakura soll sich der Transferstau bei den Fohlen kurz vor dem Start in die Saison endlich lösen. Knapp über zehn Millionen Euro soll der Verkauf des Innenverteidigers eingebracht haben. Stellt sich die Frage, was Geschäftsführer Roland Virkus mit den Millionen jetzt plant.

Wie die schottische Plattform „The Scotsman“ berichtet, soll man bei Borussia Mönchengladbach schon mal intensiver über Irving nachgedacht haben. Demnach hätten sich die Fohlen wie auch der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart bereits bei West Ham nach der Verfügbarkeit des Spielers erkundet.

Das ist Andrew Irving

Irving ist 25 Jahre jung und im zentralen Mittelfeld zu Hause, wo er bei Bedarf mal offensiver, mal defensiver agieren kann. In der vergangenen Saison absolvierte er für West Ham in der Premier League zwar nur zehn (Kurz-)Einsätze, wurde im Juni aber dennoch erstmals in die schottische Nationalmannschaft berufen.

Erfahrungen hat Irving auch schon im deutschsprachigen Raum gesammelt. Von 2021 bis 2022 spielte er in der dritten Liga für Türkgücü München, ehe er anschließend nach Klagenfurt in Österreich wechselte.

Borussia Mönchengladbach hat Konkurrenz

Sollten sich die Fohlen tatsächlich ernsthaft für einen Transfer interessieren, könnte Eile geboten sein. Denn nicht nur aus Deutschland soll es Interesse an Irving geben. Auch die beiden schottischen Top-Klubs aus Glasgow sollen Irving auf dem Radar haben – ebenso wie nicht näher benannte Interessenten aus der italienischen Serie A.