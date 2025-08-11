Aus und vorbei! Borussia Mönchengladbach verkündet Abschied

Bei Borussia Mönchengladbach wird es in diesem Sommer nicht nur einige Neuzugänge geben, es werden auch Spieler den Verein verlassen. Einen weiteren Abschied haben die Fohlen jetzt verkündet.

Yvandro Borges Sanches verlässt Borussia Mönchengladbach und wechselt zu Heracles Almelo. Der 21-jährige Linksaußen hat beim Klub der Eredivisie einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet.

Neustart fernab von Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach erhält für den Transfer 500.000 Euro Ablöse und hat sich eine Rückkaufoption über 2,5 Millionen Euro gesichert. Der Wechsel erfolgt auf Wunsch des Spielers, der in den Niederlanden einen Neustart anstrebt.

Sportdirektor Roland Virkus erklärte: „Der Spieler ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, in der niederländischen Liga einen Neustart zu machen, dem wir mit dem Transfer entsprechen.“ Er lobte Borges Sanches‘ Potenzial, wies jedoch darauf hin, dass Verletzungspech den Spieler in den vergangenen Jahren zurückgeworfen habe. „Yvandro ist immer noch ein junger Spieler mit Potenzial“, so Virkus weiter.

Auch Borges Sanches äußerte sich zu seinem neuen Klub. „Es ist eine interessante Mannschaft mit viel Qualität. In diesem Team kann ich mich weiterentwickeln und die nächsten Schritte als Spieler machen“, sagte er. Zudem lobte er die Rahmenbedingungen bei Heracles Almelo: „Man spürt hier überall, dass der Verein lebendig und auf dem Vormarsch ist. Das reizt mich.“

Almelo froh über Neuzugang Sanches

Das Mönchengladbacher Eigengewächs kam während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach auf lediglich 41 Minuten in der Bundesliga. Nach der Überwindung eines Kreuzbandrisses wurde der Luxemburger in der letzten Rückrunde an NEC Nijmegen ausgeliehen. Dort bestritt er acht Spiele in der Eredivisie und sammelte weitere Wettkampferfahrung während insgesamt 212 Spielminuten.

Der Technische Direktor von Heracles, Nico-Jan Hoogma, lobte die Qualitäten seines neuen Spielers: „Yvandro ist ein schneller Flügelspieler, der auf beiden Außenbahnen spielen kann. Er ist gut im Eins-gegen-eins und hat einen starken Schuss.“ Mit seiner Verpflichtung sieht der niederländische Klub seine Kaderplanung abgeschlossen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.