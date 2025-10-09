Schröder neuer Sport-Boss? Warum es für Gladbach ein Risiko sein kann

Hat die Suche nach einem neuen Sportchef bei Borussia Mönchengladbach bereits ein Ende? Nach dem großen Knall auf der Trainerbank durch die Entlassung von Gerardo Seoane folgte auch das Boss-Beben rund um Ex-Gladbach-Sportgeschäftsführer Roland Virkus.

Während die Trainerbank weiterhin bis auf Weiteres mit Interimscoach Eugen Polanski besetzt wird, gilt jetzt Rouven Schröder als Top-Kandidat für den Posten des Sportchefs. Die Personalie Schröder scheint logisch, doch sie bringt auch ein gewisses Risiko mit sich.

Gladbach braucht Schröders Stärken

Schröder und Gladbach – irgendwann muss es einfach passieren. Wie die „Bild“ berichtet, gilt er jetzt wieder als heißester Kandidat für den Posten des Sportchefs bei den Fohlen. Bereits nach dem Rücktritt von Max Eberl 2022 galt Schröder als Favorit für diese Rolle. Auch, weil Schröder als enger Vertrauter von Eberl gilt – schließlich nahm er ihn dann 2023 mit nach Leipzig. Schröders Weg führte 2022 aber nicht nach Gladbach, denn er entschied sich für ein Verbleib auf Schalke. Dort stellte er sich der Aufgabe, den Klub wieder in die Bundesliga zu führen – mit Erfolg.

Schröder leistete bei Schalke 04 starke Arbeit. Nach einem sang- und klanglosen Abstieg 2021 stellte er einen fähigen Kader zusammen – mit einer passenden Kombination aus Talent und Erfahrung. Schließlich ist das eine der großen Fähigkeiten Schröders, die er bereits zu seiner Zeit bei Mainz 05 immer wieder zeigte. Als Sportdirektor einen Kader zusammenzustellen, gilt als große Stärke Schröders – eine Fähigkeit, die Borussia Mönchengladbach derzeit gut gebrauchen könnte.

Einiges spricht auch gegen Schröder

Mit Schröder folgte für Schalke der Aufstieg – nach dem großen Erfolg ist jedoch eine große Schwäche Schröders offenbart worden. Er übernahm gemeinsam mit dem damaligen Sportchef Peter Knäbel die Trainersuche – und stellte Frank Kramer ein. Der Anfang einer katastrophalen Saison für Schalke. Kramer wurde nach fünf Spielen wieder entlassen – und wenig später machte sich Schröder auch aus dem Staub. In einer der angespanntesten Situationen bei Königsblau entschied sich Schröder, den Verein zu verlassen. Eine Entscheidung, die bei den Schalke-Fans bis heute nicht verdaut wurde.

Doch für S04-Fans kam es noch schlimmer. Einige Monate später heuerte Schröder bei einem neuen Bundesligisten an: RB Leipzig. Ein Verein, der auch den Fans von Borussia Mönchengladbach bitter aufstößt – Stichwort Max Eberl. Doch auch das Projekt Leipzig scheiterte schnell. Max Eberl machte den Abflug und auch Schröder war weg. Immerhin durfte er im Konzern bleiben und ist aktuell Sportchef bei RB Salzburg. Auch dort läuft es überhaupt nicht. In der ersten Saison unter seiner Verantwortung ist der Serienmeister Österreichs derzeit nur Vierter.

Schröder stand bei Mainz einst für Konstanz, für gut zusammengestellte Teams und sportlichen Erfolg. In den letzten Jahren glich seine Karriere einer Achterbahnfahrt. Einst wäre Schröder eine sichere Bank für Borussia Mönchengladbach gewesen, jetzt ist er auch ein großes Risiko. Denn seit seiner Zeit bei Mainz konnte er bei keinem Klub nachhaltig überzeugen. Und genau das ist es, was Borussia Mönchengladbach in dieser sportlich und finanziell schwierigen Lage braucht: Eine Lösung, die die Fohlen mittel- und langfristig zurück in die Erfolgsspur bringt.