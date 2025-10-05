Trotz guter Leistung: Polanski-Aus bei Borussia Mönchengladbach besiegelt?

Es war das dritte Spiel von Eugen Polanski als Trainer auf der Bank von Borussia Mönchengladbach. Nach der Entlassung von Gerardo Seoane durfte der U23-Trainer interimsweise übernehmen.

Doch droht ihm jetzt – trotz der soliden Leistung gegen den SC Freiburg – das Aus als Cheftrainer der Fohlen? Es gibt einen Grund, der diese Entscheidung wahrscheinlich macht.

Aus für Polanski bei Borussia Mönchengladbach?

Das Abenteuer von Polanski verlief bislang durchwachsen. Nach einem starken und überraschenden 0:0 gegen Bayer Leverkusen bei seinem Debüt folgte die Mega-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt. Zwischenzeitlich stand es 0:6 aus Gladbacher Sicht – trotz des späteren 4:6-Endstands war die Leistung insgesamt desolat.

Gegen den SC Freiburg zeigte Gladbach am Sonntagabend jedoch wieder ein deutlich verbessertes Gesicht. Unter den aktuellen Umständen – mentaler Druck, Verletzungspech, Unsicherheit im Umfeld – war das 0:0 durchaus ein Erfolg. Polanskis Team zeigte Einsatz, Disziplin und sogar Torgefahr. Eigentlich ein Ergebnis, das Mut macht. Doch trotzdem droht dem Interimscoach jetzt das Aus.

Länderspielpause lässt schwerwiegende Entscheidung vermuten

Denn bis zum nächsten Bundesligaspiel steht nun eine Länderspielpause an – ein beliebter Zeitpunkt für Vereine, um wegweisende Entscheidungen zu treffen. Auch Borussia Mönchengladbach könnte die Zeit nutzen, um Klarheit auf der Trainerbank zu schaffen.

Nach dem Aus von Sportchef Roland Virkus liegt die Verantwortung dafür nun beim Präsidium. Wer als möglicher Nachfolger infrage käme, ist derzeit offen. Namen wie Edin Terzic oder Pellegrino Matarazzo kursierten bereits zuvor und wären aktuell verfügbar. Dennoch: Eine Verlängerung der Polanski-Ära bleibt möglich. Die Fans stehen hinter ihm – und die jüngste Leistung gegen Freiburg gibt eigentlich keinen Anlass für eine Entlassung.