Vor Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen: DFB teilt Entscheidung mit

Zwei Traditionsvereine, zwei Klubs mit Ambitionen und zwei Fehlstarts: Sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Werder Bremen haben sich in den ersten beiden Ligaspielen mehr erhofft. Beide Mannschaften haben nur einen Punkt geholt. Viel zu wenig für beide Teams.

Nun treffen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen am 3. Spieltag der Fußball-Bundesliga aufeinander (14. September, 17.30 Uhr). Für das Traditionsduell hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine wichtige Entscheidung getroffen.

Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen: DFB-Entscheidung offiziell

Eine Nullnummer gegen den HSV und eine 0:1-Niederlage gab es für Borussia Mönchengladbach in den ersten beiden Spielen. Im DFB-Pokal setzten sich die Fohlen mit viel Mühe gegen Atlas Delmenhorst (3:2) durch. Noch viel schlechter startete Werder Bremen in die neue Spielzeit.

Erst folgte das blamable Pokalaus bei Arminia Bielefeld (0:1) in der ersten Runde. Danach kassierte der SVW eine 1:4-Pleite bei Eintracht Frankfurt. Lange Zeit sah es auch gegen Bayer Leverkusen nach einer Niederlage aus, doch in Unterzahl holten die Bremer noch einen Punkt (3:3).

Jetzt hoffen beide Vereine, dass es endlich den ersten Erfolg in der neuen Bundesliga-Saison gibt. Für das Traditionsduell hat der DFB mitgeteilt, wer als Schiedsrichter eingeteilt wird: Matthias Jöllenbeck ist der Unparteiische der Begegnung.

Schiedsrichter-Team steht

Jöllenbeck wird beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen von seinen beiden Assistenten Jonas Weickenmeier und Christof Günsch unterstützt. Der vierte Offizielle ist Frank Willenborg. Im Kölner Keller sitzen Katrin Rafalski und Marco Achmüller, die sich die strittigen Szenen an den Monitoren anschauen werden.

Für die Gladbacher ist es das neunte Mal, dass Jöllenbeck als Schiedsrichter eingeteilt wird. Bisher gab es unter seiner Leitung fünf Siege und drei Niederlagen. Bei Werder Bremen holte man mit Jöllenbeck als Unparteiischem einen Sieg, verlor zwei Spiele, zwei Partien gingen Unentschieden aus.