Borussia Mönchengladbach sucht weiterhin nach einem langfristigen Cheftrainer. Gerardo Seoane wurde entlassen und Eugen Polanski übernahm vorerst interimistisch. Sportchef Roland Virkus erklärte jedoch, dass Polanski die erste Wahl bleibt. „Ja natürlich! Eugen ist ein Riesen-Trainertalent, er strahlt eine Energie aus, die sofort im ganzen Verein spürbar ist,“ sagte Virkus.

Nach dem 1:1 gegen Leverkusen hofft Borussia Mönchengladbach auf eine sportliche Wende unter Polanski. Dennoch bereitet Virkus eine Alternative vor, falls Polanski die Trendwende nicht schafft. Laut „Bild“ sei Philippe Clement als möglicher Plan B im Gespräch. Der Belgier trainierte zuletzt die Glasgow Rangers und hat große Erfahrung.

Neuer Trainerkandidat bei Borussia Mönchengladbach

Philippe Clement, ehemaliger Spieler und Nationalspieler Belgiens, war auch bei AS Monaco, FC Brügge und KRC Genk aktiv. Trotz dieser Option bekräftigt Borussia Mönchengladbach weiterhin Polanskis Vorrang. Virkus hofft, dass mit ihm schon im kommenden Spiel gegen Frankfurt erste Siege erzielt werden können.

Zwischenzeitlich wurde auch Real-Madrid-Legende Raul als Kandidat genannt. Demnach habe Berater Gines Carvajal Raul ins Gespräch gebracht. Carvajal und dessen Vertreter Alexis Portselis dementierten jedoch eine direkte Kontaktaufnahme bei „Sky Sport“. Raul scheint daher keine ernsthafte Option für Borussia Mönchengladbach zu sein.

Voller Fokus auf Polanski

Die Fohlen setzen großes Vertrauen in Polanski und wollen unter seiner Führung bessere Ergebnisse erzielen. Gleichzeitig bleibt Virkus vorsichtig und hält Clement als potenzielle Alternative im Blick. Borussia Mönchengladbach wünscht sich jedoch, dass Polanski seine Chance nutzt und langfristig Cheftrainer wird.

Sein Debüt in Leverkusen war indes vielversprechend. Seine nächste Bewährungsprobe wartet schon am kommenden Wochenende. Dann geht es im Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen das nächste Bundesliga-Schwergewicht: Eintracht Frankfurt kommt in den Borussia-Park.

