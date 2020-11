Borussia Dortmund: Erinnerungen werden wach – Ex-Star überwindet Negativserie

Pierre-Emerick Aubameyang, Ex-Star von Borussia Dortmund, steckte in der tiefsten Krise seit sechs Jahren.

Für Pierre-Emerick Aubameyang, Ex-Star von Borussia Dortmund, hätte die Saison mit dem FC Arsenal besser starten können.

Die „Gunners“ laufen ihren Ansprüchen hinterher, stehen lediglich auf Rang 8. Kapitän Aubameyang steckte zudem in der tiefsten Ligator-Krise seit sechs Jahren.

Borussia Dortmund: Lange Torflaute – Aubameyang schießt sich aus Negativ-Trend

Erst Mitte September hatte Aubameyang seinen Vertrag in London bis 2023 verlängert. Dieser soll ihm Berichten zufolge ein fürstliches Jahresgehalt von 14,5 Millionen Euro einbringen – durch seine Leistungen in der Vorsaison (22 Tore in 36 Ligaspielen) war Aubameyang unverzichtbar für seinen Klub geworden.

Doch seitdem die Tinte getrocknet war, lief es nicht mehr rund für Aubameyang, zumindest in der Premier League nicht. Der Mittelstürmer erlebte die längste Tor-Durststrecke seit sechs Jahren. Zuletzt blieb er im Jahr 2014 beim BVB über fünf Spiele ohne eigenen Treffer.

Endlich trifft er wieder: Aubameyang bejubelt den 1:0-Siegtreffer mit seinen Teamkollegen. Foto: imago images/PA Images

Kritische Stimmen befürchteten bereits, „Auba“ habe sich „sattgespielt“. Ähnlich war es auch Mesut Özil ergangen, der mittlerweile nur noch ein irre teurer Ladenhüter für den Klub (20 Millionen Euro pro Jahr) ist. Sportlich wurde der Weltmeister von 2014 aussortiert und verbringt nun den Rest der Saison auf der Tribüne.

Aber Aubameyang konnte sich nun endlich aus seinem Tief befreien. Gegen Manchester United brachte er den Ball zum entscheidenden 1:0 endlich wieder im gegnerischen Kasten unter. Per Elfmeter bescherte der 31-Jährige seinem Klub den ersten Auswärtssieg bei ManUnited seit 2006.

Auch aus der Negativserie beim BVB im November 2014 konnte er sich nach fünf Spielen selbst befreien – mit einem Treffer gegen Paderborn. Am Ende der Saison standen damals immerhin noch 16 Treffer aus 33 Partien. Bleibt abzuwarten, ob auch die aktuelle Saison noch eine so positive Wende für den Mittelstürmer nimmt.

