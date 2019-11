Bochum – Bayern München: Verrückter DFB-Pokal-Krimi! Müller stolpert FCB ins Achtelfinale

VfL Bochum - FC Bayern München: Am Dienstagabend kam es im DFB-Pokal zum Duell.

Bochum. Im DFB-Pokal kam es am Dienstagabend zum Duell VfL Bochum – FC Bayern München.

In der Zweitrundenpartie des DFB-Pokal zwischen Bochum und Bayern waren die Rollen eigentlich klar verteilt. Der strauchelnde Zweitligist ging als klarer Außenseiter in die Partie gegen den deutschen Branchenprimus.

Bochum – Bayern im Live-Ticker

Doch lange Zeit sah es nach einer riesigen Sensation aus, weil der VfL bis zur Schlussphase führte. Dann schlug das Imperium jedoch zurück.

Alle Infos zum Spiel Bochum – Bayern im Live-Ticker zum Nachlesen!

Bochum – Bayern 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Davies (ET/36.), 1:1 Gnabry (83.), 1:2 Müller (89.)

---------------

---------------

Aufstellungen:

Bochum: Riemann – Celozzi, Decarli, Bella Kotchap, Danilo – Losilla, Tesche, Lee, Blum – Ganvoula, Zoller

Bayern: Neuer – Kimmich, Pavard, Boateng, Davies – Goretzka, Thiago, Tolisso – Gnabry, Perisic, Coman

---------------

Spieldaten:

Anstoß: Dienstag, 29.10.2019, 20 Uhr

Ort: Ruhrstadion, Bochum

Schiedsrichter: Robert Schröder

---------------

Nach Spielende: Tolle Szenen im Ruhrstadion! Die Bochumer Fans feiern ihre Mannschaft für den starken Kampf. Um ein Haar hätte der VfL seinen Anhängern heute Abend eine gewaltige Sensation beschert.

90.+2 Minute: Schluss! Der moderne Fußball hat das Spielende, das er verdient.

90. Minute: In der zweiten Halbzeit sind zwei Tore gefallen, es gab einen Platzverweis und fünf Auswechslungen. Und trotzdem gibt es nur zwei Minuten Nachspielzeit. Lächerlich!

89. Minute: Tor für die Bayern!

Müller stolpert den Ball nach einem Coman-Querpass zum 2:1 über die Linie. Fußball ist so ein fieses Spiel!

88. Minute: Platzverweis für Bochum!

Wie bitter für den VfL! Bella Kotchap bekommt einen harmlosen Querpass nicht unter Kontrolle. Müller stibitzt die Kugel, und Bella Kotchap zieht die Notbremse. Folgerichtig gibt's Rot für den Bochumer.

83. Minute: Tor für die Bayern!

Nach einer Flanke von Kimmich trifft Gnabry volley zum 1:1. Bitter für den VfL!

81. Minute: Ab in die Schlussphase! Zehn Minuten noch - plus Nachspielzeit.

74. Minute: Die Gastgeber werfen sich in jeden Zweikampf als wäre es ihr letzter. Wird dieser beeindruckende Einsatz mit einer der größten Pokal-Sensationen der vergangenen Jahre belohnt?

69. Minute: Gute Möglichkeit für die Bayern! Coman flankt von links, Lewandowski kommt frei zum Kopfball und setzt die Kugel Zentimeter neben den Kasten von Riemann.

64. Minute: Die Bayern erhöhen den Druck, Bochum kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte raus. Jeder kleinste Entlastungsangriff der Hausherren wird frenetisch von den Fans bejubelt.

57. Minute: Die Bochumer machen es sehr gut. Bayern hat zwar deutlich mehr Ballbesitz, kommt aber kaum zu nennenswerten Chancen.

46. Minute: Weiter geht's! Beim FC Bayern kommt Lewandowski für Perisic.

45.+1 Minute: Pause! Der VfL führt tatsächlich 1:0 gegen die Bayern.

42. Minute: Noch wenige Minuten bis zur Pause. Das Ruhrstadion steht Kopf. Der VfL ruht sich auf dem 1:0 nicht aus, sondern will mehr.

36. Minute: TOOOR für den VfL!

Blum setzt sich auf der rechten Seite gegen Kimmich durch und bringt den Ball scharf vors Tor, wo Davies die Kugel ins eigene Tor haut.

35. Minute: Die Bochumer haben eine große Drangphase der Bayern gut überstanden. Kann der VfL das 0:0 in die Pause retten? Oder gelingt den Gastgebern vor der Halbzeit sogar ein Führungstreffer?

24. Minute: In Saarbrücken ist es gerade zur ersten großen Überraschung der 2. Pokalrunde gekommen. Der Viertligist gewann 3:2 gegen den Erstligisten 1. FC Köln. Der VfL setzt bisher alles daran, dass auch in Bochum eine Sensation möglich ist. Gute Anfangsphase der Hausherren!

16. Minute: Erste gute Chancen der Bayern! Coman zieht mit dem Ball von rechts ins Zentrum und hämmert den Ball Zentimeter über das Tor. Sekunden später kommt Tolisso am Elfmeterpunkt zum Abschluss und zwingt Riemann zu einer starken Parade.

9. Minute: Wir sehen ein Bild, das wir aus den Pokalspielen zwischen Außenseitern und großen Favoriten kennen. Der Underdog rennt sich in der Anfangsphase die Lungen aus dem Hals und hält kämpferisch stark dagegen. Die immer wieder entscheidende Frage: Wie lange kann der Außenseiter diese Intensität aufrechterhalten? Und kann der VfL die Bayern mit einem frühen Tor verunsichern? Dazu müssten die Bochumer die wenigen Chancen nutzen, die sich ihnen bieten. Das funktionierte in der 1. Minute noch nicht wirklich gut.

1. Minute: Riesenchance für Bochum!

Das MUSS das 1:0 für den VfL sein. Blum zieht links an Kimmich vorbei und legt quer auf Zoller, der 10 Meter vor dem Bayern-Tor frei zum Abschluss kommt. Der Stürmer trifft den Ball jedoch nicht richtig, und sein Abschluss geht Richtung Bermuda3Eck. Bitter für Bochum! Ob die Gastgeber heute Abend noch mal eine solch gute Chance bekommen?

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt.

19.57 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Beste Stimmung in Bochum. Es ist alles angerichtet für einen packenden Pokalabend.

19.52 Uhr: Kurz bevor es in Bochum losgeht, wollen wir einen Blick auf die vier Partien werfen, die um 18.30 Uhr angepfiffen wurden. Die Spielstände nach 65 Minuten:

Saarbrücken - Köln 2:0

HSV - Stuttgart 1:1

Duisburg - Hoffenheim 0:2

Freiburg - U. Berlin 1:1

19.45 Uhr: 15 Minuten noch! Das Ruhrstadion ist rappelvoll. Wir wären dann so weit.

19.31 Uhr: Die Verkehrssituation auf der A40 hat sich wieder entspannt. Es scheint, als kämen alle Fans pünktlich zum Anpfiff am Stadion an. In einer halben Stunde geht’s endlich los.

19.14 Uhr: Für Leon Goretzka wird es heute Abend ein ganz besonderes Spiel. Der Bayern-Profi wurde in Bochum geboren und spielte von seinem 6. bis zu seinem 18. Lebensjahr für den VfL, ehe er zu Schalke 04 wechselte.

18.57 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Große Überraschung bei den Bayern: Stürmer-Star Robert Lewandowski sitzt nur auf der Bank. Gleiches gilt für Coutinho. Vermutlich wird Perisic als falsche Neun auflaufen. Auch Gnabry könnte die Position bekleiden. Vielleicht wechseln die beiden sich auch ab. Oder es kommt alles ganz anders. In einer Stunde werden wir es wissen.

18.31 Uhr: Wenn du mit dem Auto auf dem Weg zum Ruhrstadion bist, solltest du eine Menge Zeit mitbringen. Denn ob du’s glaubst oder nicht: Du bist nicht alleine unterwegs. Auf der A40 gibt’s gerade 10km Stau zwischen Dortmund-Dorstfeld und Bochum-Ruhrstadion.

16.02 Uhr: Die beiden vergangenen Aufeinandertreffen zwischen Bochum und Bayern gab es ebenfalls im DFB-Pokal. Im Februar 2016 setzten die Bayern sich im Viertelfinale souverän mit 3:0 beim VfL durch, im Dezember 2011 hatten die Münchner mehr Mühe und gewannen im Achtelfinale in Bochum 2:1.

Von den zehn Ligaspielen davor gewannen die Bayern acht. Zwei Partien endeten unentschieden. Den letzten Bochumer Sieg gegen die Bayern gab es im Februar 2004. Dank eines Treffers von Peter Madsen gewann der VfL das Bundesligaspiel 1:0.

12.31 Uhr: Experten befürchten heute Abend in Nordrhein-Westfalen Ausschreitungen zwischen verfeindeten Hooligan-Gruppierungen. Besonders besorgniserregend sei der Umstand, dass Schalke um 20.45 Uhr in Bielefeld zu Gast ist.

10.54 Uhr: Der VfL Bochum setzte seine Generalprobe für den heutigen Pokal-Kracher am vergangenen Freitag in den Sand. Bei Holstein Kiel verlor der VfL 1:2. Die Bayern gewannen zwar ihre Generalprobe, bekleckerten sich beim 2:1 gegen Union Berlin allerdings nicht mit Ruhm.

8.19 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die DFB-Pokal-Begegnung.