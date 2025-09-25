Überraschung offiziell! Ex-Bayern-Boss hat neuen Job

In der Führungsetage des FC Bayern gab es in den letzten Jahren einige Veränderungen. Und jetzt hat ein ehemaliger Verantwortlicher einen neuen Job gefunden.



Der Ex-Bayern-Boss Marco Neppe (39) übernimmt ab dem 1. Oktober die Rolle des Sportdirektors beim FC Paris. Der Traditionsverein kehrte nach 46 Jahren in die französische Ligue 1 zurück. Zu den Neuzugängen vor der Saison zählt auch Ex-Frankfurt-Torhüter Kevin Trapp (35).

Bayern-Erfahrung als Schlüsselrolle für Paris

„Marco Neppe bringt umfassende Erfahrung bei einem der größten Vereine Europas mit und kann auf eine prestigeträchtige Erfolgsbilanz zurückblicken,“ erklärt der Klub in einem Statement. Zehn Jahre arbeitete Neppe in verschiedenen Rollen für Bayern. Dort stieg er vom Assistenten des Technischen Direktors bis zum Technischen Direktor auf.

Im April 2024 trennten sich Bayern und Neppe. Danach arbeitete er als Berater für den MLS-Klub Toronto FC. Beim FC Bayern hinterließ Neppe bleibenden Eindruck und wird als Entdecker von Talenten wie Alphonso Davies und Jamal Musiala geschätzt.

Talentförderung als Vermächtnis

Der FC Paris kann finanziell stark investieren. Der Verein gab in dieser Saison bereits 60 Millionen Euro für neue Spieler aus. Hinter dem Klub stehen der Milliardär Bernard Arnault und Red Bull, das elf Prozent hält. Trotzdem zeigte das Team bisher durchwachsene Leistungen: Paris startete mit drei Niederlagen aus fünf Spielen.

Neppe soll in Frankreich helfen, die Mannschaft zu stabilisieren. Besonders im Winter soll er den Kader gezielt verstärken. Mit seiner Erfahrung bei Bayern hat Neppe gezeigt, dass er Kaderplanung und Talententwicklung beherrscht. Paris hofft, mit ihm langfristig in der Ligue 1 bestehen und wachsen zu können.