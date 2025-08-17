Nächster Transfer-Korb! Bayern München handelt sich bittere Absage ein

Trotz der Verpflichtung von Luis Diaz durchlebt der FC Bayern München in diesem Sommer eine durchwachsene Transferperiode. Spieler wie Nico Williams oder Florian Wirtz konnten nicht an Land gezogen werden, dazu droht man auch bei Nick Woltemade leer auszugehen.

Das Problem: Bayern München sieht weiter Bedarf in seiner Offensiv-Abteilung. Nun scheint man sich jedoch den nächsten Korb auf dem Transfermarkt eingefangen zu haben. Diesen Bundesliga-Star verschlägt es stattdessen wohl Richtung Premier League.

Xavi sagt Bayern München ab

Die Zeit von Xavi Simons bei RB Leipzig wird in diesen Wochen wohl enden. Trotz seines Einsatzes in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Sandhausen weiß wohl auch Trainer Ole Werner, dass die Tage des Niederländers bei den Sachsen gezählt sind. Eine Saison ohne internationales Geschäft ist für einen Spieler von Xavis Qualität wohl inakzeptabel.

Das rief zuletzt auch Bayern München auf den Plan. Demnach soll sich der deutsche Rekordmeister zuletzt wieder um die Dienste des 22-Jährigen bemüht haben. Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ nun allerdings berichtet, sind diese Versuche letztendlich erfolglos geblieben. Xavi soll dem FCB abgesagt haben.

Chelsea bekommt wohl den Zuschlag

Viel mehr schielt der niederländische Nationalspieler auf einen Wechsel zum FC Chelsea. Das Problem: Bislang lässt eine Einigung zwischen dem Londoner Klub und Leipzig noch auf sich warten.

Ein wichtiger Faktor könnte in dieser Causa noch Christopher Nkunku werden. Denn der soll Chelsea wohl so schnell wie möglich verlassen, um die notwendigen Transfermittel für eine Xavi-Verpflichtung freizuschaufeln. Ein möglicher Abnehmer für Nkunku: Der FC Bayern München.