Nick Woltemade lässt Fans toben – Bayern München kann nur zusehen

Nach langen Verhandlungen hat Bayern München den Transfer-Poker um Nick Woltemade im Sommer verloren. Stattdessen griff Newcastle United in letzter Sekunde zu und holte den deutschen Nationalspieler für bis zu 90 Millionen Euro in den Norden Englands.

Aufgrund der jüngsten Länderspielpause ließ das Debüt des Stürmers allerdings bis zuletzt auf sich warten. Am Samstagnachmittag (13. September) war es dann aber so weit. Und der Neuzugang lässt seine Fans bei seiner Premiere direkt toben. Bayern München kann nur neidisch zusehen.

Bayern München: Woltemade trifft bei Debüt

In Newcastle war vor dem vierten Spieltag schon ein wenig Druck auf dem Kessel. Die Mannschaft von Eddie Howe hatte zuvor nur zwei Punkte aus den ersten drei Liga-Partien sammeln können, dementsprechend musste im Heimspiel gegen die bis dato sogar punktlosen Wolverhampton Wanderers unbedingt ein Sieg her. Und die „Magpies“ lieferten – dank Nick Woltemade.

Der 23-Jährige sorgte in der 29. Minute für den einzigen Treffer des Tages. Nach einer Flanke von Jacob Murphy stieg Woltemade im Strafraum am Höchsten und netzte per starkem Kopfball zum 1:0-Siegtreffer ein. Der Jubel im lautstarken St. James Park zu Newcastle war groß. Spätestens jetzt ist klar: Woltemade ist in der Premier League angekommen.

Hammer-Duell vor der Brust

Für den Neuzugang und Newcastle United steht nun der erste Spieltag der neuen Champions-League-Saison vor der Tür. Dieser startet gleich mal mit einem echten Kracher: Am Donnerstag (18. September) ist der FC Barcelona zu Gast. Einen schwierigeren Auftakt-Gegner hätte es wohl kaum geben können.

Gegen die Mannschaft von Trainer Hansi Flick dürfte Woltemade nach seinem Premieren-Treffer erneut von Anfang an dabei sein.