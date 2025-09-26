Vor Bayern – Werder: Trainer verkündet bitteren Ausfall

Zu Beginn des fünften Spieltages der noch jungen Bundesliga-Saison wartet der nächste echte Klassiker! Mit Bayern – Werder steht ein echtes Traditionsduell vor der Tür. Auf einer Seite gibt es jedoch große Personalsorgen.

Werder Bremen muss im Spiel gegen den deutschen Meister Bayern München ohne Torwart Mio Backhaus auskommen. Cheftrainer Horst Steffen erklärte, dass sich der 21-Jährige im Training an der Schulter verletzt habe. Er wird für das Duell Bayern – Werder definitiv ausfallen.

Backhaus fällt für Bayern – Bremen aus

„Er hat eine Verletzung an der Schulter, die Schmerzen verursacht, die ihm nicht ermöglicht mitzufahren,“ erklärte Steffen. Backhaus, der nach Michael Zetterers Wechsel zu Eintracht Frankfurt Bremer Stammtorhüter wurde, wird durch Karl Hein ersetzt. Hein, estnischer Nationalspieler, wurde von Arsenal ausgeliehen und gibt gegen Bayern München sein Bundesliga-Debüt. Eine genaue Diagnose zur Verletzung von Backhaus steht derzeit noch aus.

Steffen zeigte sich dennoch optimistisch in Bezug auf Hein: „Er darf sich auszeichnen. Das wird sicherlich auf ihn zukommen, dass er ein paar Paraden hat und er der Held seines ersten Spiels sein sollte.“ Der Trainer erwartet, dass Hein im Spiel gegen Bayern mit Selbstvertrauen an seine Trainingsleistungen anknüpft.

Steffen blickt zuversichtlich auf Hein-Debüt

Das Duell Bayern – Bremen bietet Hein eine große Bühne, um sein Können zu zeigen und wichtige Paraden zu liefern. Steffen betonte, „Wir erwarten, dass er so wie im Training auftritt. Das gibt mir Zuversicht, dass er das auch schafft.“ Hein hat die Chance, sich als verlässlicher Ersatz zu beweisen.

Für das traditionsreiche Duell Bayern – Bremen gegen den favorisierten Titelverteidiger hoffen die Bremer, dass Hein eine solide Leistung zeigt. Das Spiel wird zur Herausforderung, vor allem ohne den Stammtorhüter. Dennoch sieht Steffen in Hein Potenzial, sich unter den Druckbedingungen der Bundesliga zu profilieren.

