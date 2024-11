FC Bayern München verkündet Entscheidung! Jetzt herrscht Gewissheit

Vor wenigen Wochen wurde über seine Person noch wie wild spekuliert, nun sind alle Fronten geklärt: Jan-Christian Dreesen bleibt Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern München. Das gab der Verein am Montagabend (11. November) offiziell bekannt.

Der FC Bayern München verlängert den auslaufenden Vertrag von Dreesen bis 2027. Damit wird der 57-Jährige für zwei weitere Jahre an der Spitze von Deutschlands erfolgreichstem Fußball-Klub stehen.

FC Bayern München verlängert mit Dreesen

Ein Bericht des „Manager Magazin“ sorgte Ende Oktober für großen Wirbel beim FC Bayern München. Darin gab es einige Enthüllungen um Dreesen, die seine Zukunft beim Rekordmeister infrage stellten. Unter anderem wurden seine Rolle in der DFL und sein Umgangston kritisiert (hier mehr dazu!).

Beim FC Bayern München hat man sich nun aber trotz der massiven Kritik zu einer weiteren Zusammenarbeit mit Dreesen entschieden. Wie der Rekordmeister am Montagabend selbst bekanntgab, hat man den Vertrag mit Vorstandsboss Dreesen bis 2027 verlängert. Dies wurde auf der Aufsichtsratssitzung einstimmig beschlossen.

„Diesen Weg wollen wir gemeinsam fortsetzen“

„Jan-Christian Dreesen hat den Vorstandsvorsitz in einer schwierigen Phase übernommen und die FC Bayern München AG in kurzer Zeit wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt. Diesen Weg wollen wir gemeinsam fortsetzen. Wir sind sicher, dass er der Richtige ist, um zusammen mit seinen Vorstandskollegen Michael Diederich und Max Eberl die anstehenden Herausforderungen anzugehen und die hochgesteckten Ziele des FC Bayern zu erreichen“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Hainer.

Dreesen wechselte nach seiner Karriere in der Bankbranche 2013 zum FC Bayern München und stieg dort innerhalb kürzester Zeit vom Finanz-Vorstand zum Vorstandsvorsitzenden auf. Seit 2016 sitzt er auch im Präsidium der DFL.