Immer wieder gab es bei Bayern München in den letzten Jahren Trikot-Stunk – dieses Jahr poltert die Fanszene besonders laut gegen das FCB-Shirt.

Sehr viele Fans des FC Bayern München sind unzufrieden mit den aktuellen Heimtrikots. Beim Spiel gegen Werder Bremen (4:0) rollten die Ultras ein riesiges rotes Trikot aus. Es war schlicht gehalten und zeigte die weißen Schulterstreifen, die für den Verein stehen. Sie protestieren für ihren Wunsch: ein zeitloses, unverkennbares Design in klassischem FC-Bayern-Look.

Bayern München und die Fan-Emotionen

Ein Banner in der Südkurve erklärte die Botschaft: „Ein Trikot. Größer als alle anderen.“ Die Fans fordern ein rotes Trikot mit weißem Kragen, das die Philosophie des Vereins widerspiegelt. Dieser Wunsch wurde vom Bündnis „Südkurve München“ detailliert beschrieben. Die rote Farbe steht für die Identität der Bayern.

Auf ihrer Webseite fordern sie bereit seit Saisonstart: „Wir wollen ein rot-weißes Trikot, das für unsere Identität steht, das Wiedererkennungswert hat, das unsere Geschichte transportiert, das für unsere Gemeinschaft steht. Wir wollen EIN Trikot für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Wie die anderen großen Vereine, die auf der ganzen Welt auf den ersten Blick am Trikot erkannt werden. Das als Konstante unsere Vereinsphilosophie widerspiegelt: ein mitgliedergeführter Weltverein. In leuchtendem FC Bayern-Rot mit weißen Kragen.“

Nach dem 4:0-Sieg reagierte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen auf die Kritik: „Wir kennen ihre Anliegen. Natürlich ist das ein Thema, das wir ernst nehmen.“ Er betonte gegenüber „Sport1“ aber, dass das aktuelle Heimtrikot bereits rot-weiß sei. Es entspräche nur nicht ganz den Vorstellungen der Fans.

Diskussion um das Bayern-München-Outfit

Dreesen zeigte Verständnis: „Es ist total okay, dass die Fans den Unmut und ihre Meinung äußern.“ Gleichzeitig wies er darauf hin, dass der Dialog zwischen Klub und Fans kontinuierlich stattfinde. Das Design des aktuellen Trikots sei daher nicht überraschend gewesen. Für die nächste Saison will der Verein die Situation evaluieren.

Die Südkurve kämpft seit Jahren für rot-weiße Heimtrikots. Bayern München wich jedoch mehrfach von dieser Tradition ab. Bereits beim Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig protestierten die Fans lautstark gegen das derzeitige Design. Der Wunsch nach einem Trikot mit klarem Wiedererkennungswert bleibt überdeutlich.